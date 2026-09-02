Güllü soruşturmasında ses kaydı iddiası gündemde

Yalova’daki evinin 6’ncı katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, olayın tanığı Sultan Nur Ulu’nun babasına ait olduğu öne sürülen ses kayıtları gündeme geldi. Kayıtlarda Ulu’nun babası Arif’e atfedilen sözlerde, kızının olayla ilgili kendisine bazı ifadeler kullandığı ileri sürülürken, söz konusu kayıtların soruşturmadaki yeri ve hukuki değerlendirmesi izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Olayın tek tanığı olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Ses kayıtlarında dikkat çeken iddia
Sultan Nur Ulu’nun babası Arif’e ait olduğu öne sürülen telefon konuşmalarında, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin iddialar yer aldı. Kayıtlardaki kişinin, kızının kendisine “Biz attık baba, biz öldürdük” dediğini anlattığı ileri sürüldü.
Aynı kayıtlarda Arif olduğu öne sürülen kişi, Sultan Nur Ulu’nun Tuğyan Ülkem Gülter hakkında da kendisine açıklamada bulunduğunu iddia etti. Buna göre Ulu’nun, “Tuğyan bana iki daire teklif etti, ben de attım” şeklinde konuştuğu öne sürüldü.
Ses kayıtlarının Sultan Nur Ulu’nun babasına ait olduğu ve kayıtlarda aktarılan ifadelerin gerçeği yansıttığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığından, söz konusu anlatımlar soruşturma kapsamındaki iddialar niteliği taşıyor.
Savcılık ifadesindeki canlandırma yayımlandı
Soruşturmada Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta verdiği ifade de gündeme geldi. Ulu’nun ifade sırasında Tuğyan Ülkem Gülter’in Güllü’yü ittiği iddia edilen anı canlandırdığı belirtilen görüntüler, Esra Ezmeci’nin programında yayımlandı.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında ses kayıtlarının kaynağı ve delil niteliğinin yanı sıra şüpheli ve tanık beyanlarına ilişkin adli makamların değerlendirmeleri takip edilecek.
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Güllü soruşturmasında ses kaydı iddiası gündemde
Yalova’daki evinin 6’ncı katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, olayın tanığı Sultan Nur Ulu’nun babasına ait olduğu öne sürülen ses kayıtları gündeme geldi. Kayıtlarda Ulu’nun babası Arif’e atfedilen sözlerde, kızının olayla ilgili kendisine bazı ifadeler kullandığı ileri sürülürken, söz konusu kayıtların soruşturmadaki yeri ve hukuki değerlendirmesi izlenecek.
Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. Olayın tek tanığı olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Ses kayıtlarında dikkat çeken iddia
Sultan Nur Ulu’nun babası Arif’e ait olduğu öne sürülen telefon konuşmalarında, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin iddialar yer aldı. Kayıtlardaki kişinin, kızının kendisine “Biz attık baba, biz öldürdük” dediğini anlattığı ileri sürüldü.
Aynı kayıtlarda Arif olduğu öne sürülen kişi, Sultan Nur Ulu’nun Tuğyan Ülkem Gülter hakkında da kendisine açıklamada bulunduğunu iddia etti. Buna göre Ulu’nun, “Tuğyan bana iki daire teklif etti, ben de attım” şeklinde konuştuğu öne sürüldü.
Ses kayıtlarının Sultan Nur Ulu’nun babasına ait olduğu ve kayıtlarda aktarılan ifadelerin gerçeği yansıttığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığından, söz konusu anlatımlar soruşturma kapsamındaki iddialar niteliği taşıyor.
Savcılık ifadesindeki canlandırma yayımlandı
Soruşturmada Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta verdiği ifade de gündeme geldi. Ulu’nun ifade sırasında Tuğyan Ülkem Gülter’in Güllü’yü ittiği iddia edilen anı canlandırdığı belirtilen görüntüler, Esra Ezmeci’nin programında yayımlandı.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında ses kayıtlarının kaynağı ve delil niteliğinin yanı sıra şüpheli ve tanık beyanlarına ilişkin adli makamların değerlendirmeleri takip edilecek.
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