Gülistan'ı araçlarına mı aldılar? Sır 2 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında eski il Jandarma Tunceli Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı. Albay Ali Kahraman ile eşinin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden 2 dakika sonra geçtiği, aynı dakikalarda çiftin tutuklu eski vali Sonel'in eşiyle telefonda görüştüğü belirlendi. Savcı, çifte “Doku'yu aracınıza aldınız mı?” diye sordu.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:20
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 08:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturması kapsamında yürütülen 5'inci dalga operasyonda, gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 32'ye ulaştı. Savcılık ifadelerinde, Doku'nun kaybolduğu gün yaşanan kritik zamanlamaya ilişkin ayrıntılar yer aldı. Doku'nun saat 12.25'te son olarak Sarısaltuk Köprüsü'nde görüldüğü, Kahraman çiftinin kullandığı aracın ise yapılan hesaplamaya göre 2 dakika sonra, saat 12.27'de aynı köprüden geçtiği belirtildi. Başsavcılık, araç geçişiyle aynı dakikada Burçin Kahraman'ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i saat 12.27.51'de aramasını da çifte sordu.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Kahraman, eşi ve kızlarıyla Tunceli'ye tatile geldiklerini, ardından Gaziantep'e döndüklerini belirtti, "Doku'yu arabamıza almadık" dedi. Handan Sonel'i ise kendilerini Tunceli'de ağırladığı için teşekkür etmek amacıyla aradığını ifade etti. Kahraman, görev yaptığı dönemde Tunceli-Elazığ yolu üzerinde Elmalık Karakolu'na kadar 176 kamera bulunduğunu söyledi. Kahraman, "Ben bütün kameraların ölü bölge olmayacak şekilde olduğunu söyledim ama o bölgede yanılmış olabilirim" dedi.
KULE BİLGİLERİNİ GÖNDERMİŞ
Kahraman'ın, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'de değil Gaziantep'te görevli olduğu halde Vali Sonel istediği için Sonel'e "yaşam alanlı kule bilgileri" başlıklı excel görüntüsü gönderdiği ortaya çıktı. Kahraman ifadesinde "Çok acil kule bilgilerine ihtiyacımız var" diyerek bana gönderdiği mesajı ilgili arkadaşa aktardım, ondan gelen dosyayı da valiye gönderdim" dedi.
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Gülistan'ı araçlarına mı aldılar? Sır 2 dakika
Gülistan Doku soruşturmasında eski il Jandarma Tunceli Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı. Albay Ali Kahraman ile eşinin Gülistan'ın son görüldüğü köprüden 2 dakika sonra geçtiği, aynı dakikalarda çiftin tutuklu eski vali Sonel'in eşiyle telefonda görüştüğü belirlendi. Savcı, çifte “Doku'yu aracınıza aldınız mı?” diye sordu.
Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturması kapsamında yürütülen 5'inci dalga operasyonda, gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 32'ye ulaştı. Savcılık ifadelerinde, Doku'nun kaybolduğu gün yaşanan kritik zamanlamaya ilişkin ayrıntılar yer aldı. Doku'nun saat 12.25'te son olarak Sarısaltuk Köprüsü'nde görüldüğü, Kahraman çiftinin kullandığı aracın ise yapılan hesaplamaya göre 2 dakika sonra, saat 12.27'de aynı köprüden geçtiği belirtildi. Başsavcılık, araç geçişiyle aynı dakikada Burçin Kahraman'ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i saat 12.27.51'de aramasını da çifte sordu.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Kahraman, eşi ve kızlarıyla Tunceli'ye tatile geldiklerini, ardından Gaziantep'e döndüklerini belirtti, "Doku'yu arabamıza almadık" dedi. Handan Sonel'i ise kendilerini Tunceli'de ağırladığı için teşekkür etmek amacıyla aradığını ifade etti. Kahraman, görev yaptığı dönemde Tunceli-Elazığ yolu üzerinde Elmalık Karakolu'na kadar 176 kamera bulunduğunu söyledi. Kahraman, "Ben bütün kameraların ölü bölge olmayacak şekilde olduğunu söyledim ama o bölgede yanılmış olabilirim" dedi.
KULE BİLGİLERİNİ GÖNDERMİŞ
Kahraman'ın, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'de değil Gaziantep'te görevli olduğu halde Vali Sonel istediği için Sonel'e "yaşam alanlı kule bilgileri" başlıklı excel görüntüsü gönderdiği ortaya çıktı. Kahraman ifadesinde "Çok acil kule bilgilerine ihtiyacımız var" diyerek bana gönderdiği mesajı ilgili arkadaşa aktardım, ondan gelen dosyayı da valiye gönderdim" dedi.
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