Gülistan Doku soruşturmasında yeni safha

İçişleri ve Adalet bakanlıklarının kooperasyonuyla derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanması ve gizli tanık beyanlarıyla süreç yeni bir boyut kazandı. Bakanlar Çiftçi ve Gürlek, "hiçbir ihmalin karanlıkta kalmayacağı" vurgusu yaparken, dosyada 12 kişi tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 07:38
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 07:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada, 2025 yılından itibaren elde edilen yeni deliller ve tanık beyanları üzerine yargı ve idari mekanizmalar harekete geçti. Devletin en üst kademelerinden gelen açıklamalar, soruşturmanın kapsamının "delil karartma" ve "ihmal" iddialarını da içine alacak şekilde genişlediğini ortaya koydu.
"HİÇBİR SÜREÇ KARANLIKTA KALMAYACAK"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e yönelik "delillerin karartıldığı" iddialarının ardından 17 Nisan 2026’da 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini hatırlattı.
Çiftçi, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı;
Dönemin Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan’da görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı ve 21 Nisan’da mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın etkinliğini değerlendirmek üzere toplamda 4 mülkiye ve 2 polis müfettişi sahaya indi. Jandarma Genel Komutanlığı, Doku'nun naaşının bulunması için teknik ve lojistik desteği sürdürüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, soruşturmanın 2025'ten sonra gelen yeni delillerle ivme kazandığını belirtti.
Gürlek, dosyada bir gizli tanık beyanının olduğunu ve bu beyanların sahadaki bulgularla örtüştüğünü ifade ederek, "Gizli tanık, Gülistan'ın belirli bir yere gömüldüğünü ve daha sonra yerinin değiştirildiğini iddia ediyor. Yargıtay kararları açıktır; cesedin bulunamaması cinayet olgusunu ortadan kaldırmaz." dedi.
Gürlek ayrıca, Doku'nun telefonundaki sim kart kayıtlarının silinmesi ve hastane kayıtlarına müdahale edilmesi gibi suç isnatlarının titizlikle incelendiğini, firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını anımsattı.
"İKİNCİ DALGA OPERASYON BEKLİYORUZ"
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının operasyonlarıyla adalete olan inancın pekiştiğini söyledi. Şu ana kadar 12 zanlının tutuklandığını belirten Çimen, dosyada daha önce tutulan tutanakların "düzmece" olduğunu iddia ederek, "Dönemin kolluk amirlerini de kapsayacak ikinci bir operasyon bekliyoruz. Tuncay Sonel'in sadece görevi ihmalden değil, 'garantörlük' yükümlülüğünü yerine getirmeyerek insan öldürmeye iştirakten yargılanması için mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.
TUNCELİ’DE ADALET ARAYIŞI SİMGELEŞTİ
Öte yandan, soruşturmadaki gelişmeler Tunceli’de yankı bulmaya devam ediyor. Kışla Meydanı'nda bir araya gelen sanatçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gülistan Doku’nun fotoğraflarını ağaç dallarına asarak davanın takipçisi olacakları mesajını verdi.
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcılarının Tunceli’de gerçekleştirdiği eş güdüm toplantılarıyla, hem adli hem de idari süreçlerin eş zamanlı olarak yürütülmesine devam edileceği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni safha
İçişleri ve Adalet bakanlıklarının kooperasyonuyla derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanması ve gizli tanık beyanlarıyla süreç yeni bir boyut kazandı. Bakanlar Çiftçi ve Gürlek, "hiçbir ihmalin karanlıkta kalmayacağı" vurgusu yaparken, dosyada 12 kişi tutuklandı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada, 2025 yılından itibaren elde edilen yeni deliller ve tanık beyanları üzerine yargı ve idari mekanizmalar harekete geçti. Devletin en üst kademelerinden gelen açıklamalar, soruşturmanın kapsamının "delil karartma" ve "ihmal" iddialarını da içine alacak şekilde genişlediğini ortaya koydu.
"HİÇBİR SÜREÇ KARANLIKTA KALMAYACAK"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e yönelik "delillerin karartıldığı" iddialarının ardından 17 Nisan 2026’da 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini hatırlattı.
Çiftçi, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı;
Dönemin Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan’da görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı ve 21 Nisan’da mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın etkinliğini değerlendirmek üzere toplamda 4 mülkiye ve 2 polis müfettişi sahaya indi. Jandarma Genel Komutanlığı, Doku'nun naaşının bulunması için teknik ve lojistik desteği sürdürüyor.
"CESEDİN BULUNAMAMASI CİNAYET OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, soruşturmanın 2025'ten sonra gelen yeni delillerle ivme kazandığını belirtti.
Gürlek, dosyada bir gizli tanık beyanının olduğunu ve bu beyanların sahadaki bulgularla örtüştüğünü ifade ederek, "Gizli tanık, Gülistan'ın belirli bir yere gömüldüğünü ve daha sonra yerinin değiştirildiğini iddia ediyor. Yargıtay kararları açıktır; cesedin bulunamaması cinayet olgusunu ortadan kaldırmaz." dedi.
Gürlek ayrıca, Doku'nun telefonundaki sim kart kayıtlarının silinmesi ve hastane kayıtlarına müdahale edilmesi gibi suç isnatlarının titizlikle incelendiğini, firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını anımsattı.
"İKİNCİ DALGA OPERASYON BEKLİYORUZ"
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının operasyonlarıyla adalete olan inancın pekiştiğini söyledi. Şu ana kadar 12 zanlının tutuklandığını belirten Çimen, dosyada daha önce tutulan tutanakların "düzmece" olduğunu iddia ederek, "Dönemin kolluk amirlerini de kapsayacak ikinci bir operasyon bekliyoruz. Tuncay Sonel'in sadece görevi ihmalden değil, 'garantörlük' yükümlülüğünü yerine getirmeyerek insan öldürmeye iştirakten yargılanması için mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.
TUNCELİ’DE ADALET ARAYIŞI SİMGELEŞTİ
Öte yandan, soruşturmadaki gelişmeler Tunceli’de yankı bulmaya devam ediyor. Kışla Meydanı'nda bir araya gelen sanatçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gülistan Doku’nun fotoğraflarını ağaç dallarına asarak davanın takipçisi olacakları mesajını verdi.
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcılarının Tunceli’de gerçekleştirdiği eş güdüm toplantılarıyla, hem adli hem de idari süreçlerin eş zamanlı olarak yürütülmesine devam edileceği bildirildi.
Çok Okunanlar