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Girne'de feribot faciası! Batan geminin enkazına ulaşıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan ve batan geminin enkazına ulaşıldığını bildirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan ve batan geminin enkazına ulaşıldığını bildirdi.
Gemide kaybolan 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
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