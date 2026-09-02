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Girne'de feribot faciası! Batan geminin enkazına ulaşıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan ve batan geminin enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 12:32
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Girne'de feribot faciası! Batan geminin enkazına ulaşıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan ve batan geminin enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Gemide kaybolan 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

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