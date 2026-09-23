Fon soruşturmasında 19 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturmasında 19 şüpheli hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada 19 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan da bulunuyor. Hakimliğin şüpheliler hakkındaki kararları sürecin bir sonraki aşamasını belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 20:16
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 20:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
“Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet” kapsamında yürütülen soruşturmada son olarak toplam 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında sermaye piyasası ve sigorta sektöründe görev yapan yöneticiler de yer aldı.
19 şüpheli için tutuklama talep edildi
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Şüpheliler, taleple birlikte hakimliğe sevk edildi.
Tutuklanması talep edilen isimler arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan da yer aldı.
Bülent Uygun'un ifade işlemleri sürüyor
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un ise ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında verilecek adli kararlar ve devam eden işlemler takip edilecek.
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Fon soruşturmasında 19 şüpheli hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada 19 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan da bulunuyor. Hakimliğin şüpheliler hakkındaki kararları sürecin bir sonraki aşamasını belirleyecek.
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
“Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet” kapsamında yürütülen soruşturmada son olarak toplam 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında sermaye piyasası ve sigorta sektöründe görev yapan yöneticiler de yer aldı.
19 şüpheli için tutuklama talep edildi
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Şüpheliler, taleple birlikte hakimliğe sevk edildi.
Tutuklanması talep edilen isimler arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan da yer aldı.
Bülent Uygun'un ifade işlemleri sürüyor
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un ise ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında verilecek adli kararlar ve devam eden işlemler takip edilecek.
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