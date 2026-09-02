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Fırat'ın iki yakasını Mehmetçik birleştirdi! Katlanabilir köprü hizmete alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer köprü kurulduğunu bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:28
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 12:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fırat'ın iki yakasını Mehmetçik birleştirdi! Katlanabilir köprü hizmete alındı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesindeki nehirden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kuruldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yüzer köprüden görüntüler de yer aldı.

https://x.com/tcsavunma/status/2095063204724396136?s=20

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