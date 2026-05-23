Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 16:46
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 16:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Karaca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

AYAĞINDAN YARALANDI

Saldırıda ayağından yaralanan Karaca için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni ile şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

