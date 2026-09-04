Sultanbeyli'de terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği çatışma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 12:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı belirlenen 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin Sultanbeyli'deki adresine operasyon düzenlenmişti.
Teröristin polise ateş açması üzerine çıkan ve bir vatandaşın yaralandığı çatışma anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde polisin müdahalesi ve yaşanan hareketli dakikalar yer alırken, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, NSosyal hesabından operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist öldürüldü!
Sultanbeyli'de terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği çatışma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de saldırı planladığı belirlenen 21 yaşındaki Berkan Ç.'nin Sultanbeyli'deki adresine operasyon düzenlenmişti.
Teröristin polise ateş açması üzerine çıkan ve bir vatandaşın yaralandığı çatışma anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde polisin müdahalesi ve yaşanan hareketli dakikalar yer alırken, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, NSosyal hesabından operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
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