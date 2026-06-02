Eski futbolcu Ümit Karan tahliye oldu

Eski milli futbolcu Ümit Karan, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul'da görülen duruşmada savunmasını yapan Karan, suçlamaların eski sevgilisinin intikam girişiminden kaynaklandığını öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise duruşma sonunda tahliye kararı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 21:07
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 21:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mahkemede savunma yapan Ümit Karan, cezaevinde bulunduğu dönemde kalp hastası olduğunu belirterek psikolojik açıdan zor günler geçirdiğini söyledi. Karan, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek beraatini istedi.
Duruşma sırasında soruşturma kapsamındaki iddialar ve dosyada yer alan deliller de mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi.
Tanık SEGBİS ile ifade verdi
Tanık olarak dinlenen Şule Naz Öztürk, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Öztürk, Ümit Karan’dan uyuşturucu madde satın almadığını söyledi.
İfadesinde, Karan’ın yanında taşıdığı el çantasında madde getirdiğini ve kendisine iki kez ikram ettiğini öne süren Öztürk, son kullanımın yaklaşık 8-9 ay önce gerçekleştiğini belirtti.
Savcı tanığa sorular yöneltti
Duruşma savcısının Karan ile ilişkilerinin düzeyine ilişkin sorusuna yanıt veren Öztürk, aralarındaki ilişkinin normal arkadaşlık seviyesinde olduğunu ifade etti.
Savcının daha önceki beyanlarıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Öztürk, herhangi bir kötü niyet taşımadığını belirterek, “Ben bu kadar kötü kalpli bir insan değilim” dedi.
Mahkemeden tahliye kararı
Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki mevcut durum, sanık savunması ve tanık beyanlarını değerlendirdikten sonra Ümit Karan’ın tahliyesine hükmetti.
Kararla birlikte uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski milli futbolcu, ilk duruşmada serbest bırakılmış oldu. Yargılamanın ise önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye oldu
Eski milli futbolcu Ümit Karan, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul'da görülen duruşmada savunmasını yapan Karan, suçlamaların eski sevgilisinin intikam girişiminden kaynaklandığını öne sürerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise duruşma sonunda tahliye kararı verdi.
Mahkemede savunma yapan Ümit Karan, cezaevinde bulunduğu dönemde kalp hastası olduğunu belirterek psikolojik açıdan zor günler geçirdiğini söyledi. Karan, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek beraatini istedi.
Duruşma sırasında soruşturma kapsamındaki iddialar ve dosyada yer alan deliller de mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi.
Tanık SEGBİS ile ifade verdi
Tanık olarak dinlenen Şule Naz Öztürk, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Öztürk, Ümit Karan’dan uyuşturucu madde satın almadığını söyledi.
İfadesinde, Karan’ın yanında taşıdığı el çantasında madde getirdiğini ve kendisine iki kez ikram ettiğini öne süren Öztürk, son kullanımın yaklaşık 8-9 ay önce gerçekleştiğini belirtti.
Savcı tanığa sorular yöneltti
Duruşma savcısının Karan ile ilişkilerinin düzeyine ilişkin sorusuna yanıt veren Öztürk, aralarındaki ilişkinin normal arkadaşlık seviyesinde olduğunu ifade etti.
Savcının daha önceki beyanlarıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Öztürk, herhangi bir kötü niyet taşımadığını belirterek, “Ben bu kadar kötü kalpli bir insan değilim” dedi.
Mahkemeden tahliye kararı
Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki mevcut durum, sanık savunması ve tanık beyanlarını değerlendirdikten sonra Ümit Karan’ın tahliyesine hükmetti.
Kararla birlikte uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski milli futbolcu, ilk duruşmada serbest bırakılmış oldu. Yargılamanın ise önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.
Çok Okunanlar