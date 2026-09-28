Eski CHP’li vekilin kardeşi için 3 milyarlık fon incelemesi
Eski CHP’li vekilin kardeşi için 3 milyarlık fon incelemesi
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri incelemeye alındı. Mali incelemelerde 1 Temmuz-16 Eylül 2026 döneminde Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 18:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen para hareketleri üzerinde duruldu. İncelenen dönemde toplam fon çıkışının 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL olduğu belirlendi.
Söz konusu fonlardan yapılan yüksek tutarlı çıkışların hangi kişi veya hesaplara yönlendirildiği araştırılıyor. Paraların aktarıldığı hesapların soruşturma konusu işlemlerle bağlantıları da inceleme kapsamında değerlendiriliyor.
Para hareketlerinin kaynağı araştırılıyor
İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen para hareketlerinin kaynağı ve fon işlemleriyle bağlantısının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında fon çıkışlarının nihai yararlanıcılarının kim olduğu da araştırılıyor. Para transferlerinin kaynağı ve ulaştığı hesaplara ilişkin mali verilerin incelendiği belirtildi.
Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt de inceleme kapsamında
İsmet Öğüt’ün ağabeyi olan eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile incelemeye konu mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.
Ensar Öğüt, TBMM’de 22, 23 ve 24. dönemlerde Ardahan Milletvekili olarak görev yaptı. Soruşturmadaki inceleme, iki kardeş arasında söz konusu para hareketleriyle bağlantılı ekonomik bir ilişkinin bulunup bulunmadığının belirlenmesini kapsıyor.
Fonların aktarıldığı hesaplar araştırılıyor
Soruşturmada yüksek tutarlı fon çıkışlarının kimlere ait olduğu ve paraların hangi hesaplara aktarıldığına ilişkin incelemeler devam ediyor.
Mali hareketlerin soruşturma konusu işlemlerle bağlantısının yanı sıra fonların kaynağı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Eski CHP’li vekilin kardeşi için 3 milyarlık fon incelemesi
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri incelemeye alındı. Mali incelemelerde 1 Temmuz-16 Eylül 2026 döneminde Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen para hareketleri üzerinde duruldu. İncelenen dönemde toplam fon çıkışının 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL olduğu belirlendi.
Söz konusu fonlardan yapılan yüksek tutarlı çıkışların hangi kişi veya hesaplara yönlendirildiği araştırılıyor. Paraların aktarıldığı hesapların soruşturma konusu işlemlerle bağlantıları da inceleme kapsamında değerlendiriliyor.
Para hareketlerinin kaynağı araştırılıyor
İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen para hareketlerinin kaynağı ve fon işlemleriyle bağlantısının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında fon çıkışlarının nihai yararlanıcılarının kim olduğu da araştırılıyor. Para transferlerinin kaynağı ve ulaştığı hesaplara ilişkin mali verilerin incelendiği belirtildi.
Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt de inceleme kapsamında
İsmet Öğüt’ün ağabeyi olan eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile incelemeye konu mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.
Ensar Öğüt, TBMM’de 22, 23 ve 24. dönemlerde Ardahan Milletvekili olarak görev yaptı. Soruşturmadaki inceleme, iki kardeş arasında söz konusu para hareketleriyle bağlantılı ekonomik bir ilişkinin bulunup bulunmadığının belirlenmesini kapsıyor.
Fonların aktarıldığı hesaplar araştırılıyor
Soruşturmada yüksek tutarlı fon çıkışlarının kimlere ait olduğu ve paraların hangi hesaplara aktarıldığına ilişkin incelemeler devam ediyor.
Mali hareketlerin soruşturma konusu işlemlerle bağlantısının yanı sıra fonların kaynağı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Çok Okunanlar