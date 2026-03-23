Erol Köse'nin ölümü sonrası soruşturma başlatıldı

Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse İstanbul Maslak'ta yaşadığı evin 16.katından düşerek yaşamını yitirdi. Köse'nin ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 23.03.2026 18:16
Erol Köse'nin ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında olayın detayları araştırılıyor. İstanbul Sarıyer Maslak’taki Ağaoğlu 1453 Konutları’nda meydana gelen olayda, 61 yaşındaki yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti. İlk bulgular, olayın nasıl gerçekleştiğine dair farklı ihtimalleri gündeme getirirken, soruşturmanın seyri kamuoyunun odağında yer alıyor.
Olay Maslak’ta meydana geldi
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak bölgesinde bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nda yaşanan olayda, Erol Köse’nin 16. kattan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığı bilgilere göre, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Soruşturma başlatıldı
Erol Köse’nin yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğuna ilişkin değerlendirmelerin, yürütülen incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor. Güvenlik ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Yardımcısının ifadesi alındı
Edinilen bilgilere göre, Köse’nin yardımcısı resepsiyona gelerek kendisiyle görüşmek istedi. Köse’nin yardımcısına “Beklesin, ben geliyorum” dediği, kısa süre sonra ise olayın gerçekleştiği öğrenildi. İlk ifadesi alınan Mevlüt Y., Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığını ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını beyan etti.
Sağlık durumu ve son süreç
Polis ekiplerine ifade veren Mevlüt Y., Köse’nin psikolojik rahatsızlıklarının yanı sıra kalp hastalığı bulunduğunu, zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Olay sırasında evde yalnız olduğu ifade edilen Köse’nin ölümüne ilişkin detaylar inceleme sürecinde değerlendiriliyor.
Erol Köse kimdir?
1965 yılında doğan Erol Köse, Türk müzik sektöründe yapımcı ve eski şarkıcı kimliğiyle tanındı. Müzik kariyerine Komedi Dans Üçlüsü ile başlayan Köse, daha sonra yapımcılığa yönelerek birçok sanatçının albüm projelerinde yer aldı. 2000’li yıllarda sektördeki etkinliğini artıran Köse, farklı müzik projelerinde görev aldı.
