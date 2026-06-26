Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ilk operasyonda da 12 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.
Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 23:30
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 23:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkeme 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi
Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 10 şüphelinin tamamının "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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Erhan Karaal soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ilk operasyonda da 12 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkeme 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi
Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 10 şüphelinin tamamının "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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