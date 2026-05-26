Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2026 21:14
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2026 21:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından paylaşılan bilgilere göre, iki lider görüşme sırasında Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında, bölgede yaşanan çatışma süreci sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zor günleri aşarak selamete ereceğine inandığını vurguladı.
Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisi için kardeş ülkelerle koordineli çalıştığını belirten Erdoğan, müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Erdoğan, görüşme kapsamında Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri her alanda daha ileriye taşımak amacıyla adım atmayı sürdüreceklerini dile getirdi.
Türkiye ve Pakistan'ın kardeş ülkelerle birlikte bölgedeki çatışmaları sona erdirmek, barış ve istikrarı sağlamak için çaba gösterdiğini kaydeden Erdoğan, arabuluculuk çalışmalarının kıymetli olduğunu ve müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
