Gazeteci, yazar Enver Aysever hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, gazeteci Enver Aysever’e 10 ay hapis cezası verirken hükmün ertelenmesine karar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 18:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, Aysever hakkında 10 ay hapis cezası vererek hükmün ertelenmesine ve tahliyesine karar verdi. Karar, yaklaşık üç ay süren tutukluluk sürecinin ardından açıklandı.
Sosyal medya yayını nedeniyle yargılandı
Soruşturma, Aysever’in sosyal medya kanalında yaptığı canlı yayında kullandığı ifadeler üzerine başlatıldı. Söz konusu yayında sağ görüşlü kesimlere yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında işlem başlatılan Aysever, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hazırlanan iddianamede, Aysever’in ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve toplumun bir kesimini diğer bir kesime karşı tahrik edebileceği belirtildi.
Savcılık suç vasfının değiştiğini bildirdi
Davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, iddianamede yer alan “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek eylemin “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçunu oluşturduğunu ifade etti.
Savcılık, bu kapsamda Aysever’in 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme 10 ay hapis cezası verdi
Mahkeme heyeti kararında, Enver Aysever’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Kararda sanığın duruşmadaki tutumu ve takdiri indirim uygulanarak ceza 10 aya düşürüldü.
Mahkeme ayrıca verilen cezanın ertelenmesine karar verdi ve Aysever’in tahliyesine hükmetti.
İddianamede 3 yıla kadar hapis talep edilmişti
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Enver Aysever’in sözlerinin toplumda ayrışmaya yol açabilecek nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede Aysever hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Yargı sürecinin ardından mahkemenin verdiği karar kamuoyunda ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar