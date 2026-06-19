Emine Erdoğan, deprem bölgesi kursiyerlerinin mezuniyet programına katıldı
Emine Erdoğan, deprem bölgesi kursiyerlerinin mezuniyet programına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın “Deprem Bölgesi Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması” programına katıldı. Programda deprem bölgesindeki mesleki eğitim faaliyetleri, kadınların istihdama katılımı ve mezun kursiyerlere yönelik destekler ele alındı. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belgelerinin takdim edildiği etkinlikte, yeni istihdam adımları da paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 19:51
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 19:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Programda konuşan Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD iş birliğiyle yürütülen “İşim Gücüm Olsun” projesi kapsamında 2023 yılında konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesiyle çalışmalara başlandığını söyledi.
Erdoğan, bugün depremden etkilenen 11 ilin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesi olmak üzere toplam 32 atölyede kadınlara eğitim verilmeye devam edildiğini belirtti. Yaklaşık yedi aylık eğitim sürecini tamamlayan kursiyerlerin ustalık belgesi almaya hak kazandığını ifade etti.
İstihdam için iş birliği protokolü imzalandı
Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı. Protokol kapsamında mezun kursiyerlerin İş Gücü Uyum Programı çerçevesinde istihdam edilmesinin planlandığını aktardı.
Kursiyerlerin kamu yararına üretim yaparak gelir elde edeceğini ve mesleki becerilerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, İŞKUR’un da kalıcı istihdama yönelik çalışmalar yürüteceğini kaydetti.
Kadınların afet sonrası rolüne dikkat çekti
Afetlerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerinde uzun süreli etkiler bıraktığını ifade eden Emine Erdoğan, kadın ve çocukların bu süreçlerden daha ağır şekilde etkilendiğini söyledi.
Erdoğan, “Afet süreçlerinde kadınların bakım yükü artıyor, eşlerini kaybetmeleri halinde evin geçimini sağlama sorumluluğu büyük oranda onların omuzlarında yükseliyor. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir” dedi.
50 iş yerinin açılmasına destek verilecek
Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yürütülecek yeni destek programına da değinen Emine Erdoğan, atölyelerden mezun olan ve kendi iş yerini kurmak isteyen kadınlara yönelik destek sağlanacağını açıkladı.
Program kapsamında iki yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına katkı verilmesi planlanıyor. Aile Destek Programı çerçevesinde kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme ihtiyaçlarına destek sağlanacak. Kadın girişimcilere ayrıca işletme yönetimi ve dijital okuryazarlık alanlarında eğitimler verilecek.
Program sergi ziyaretiyle tamamlandı
Program kapsamında “Sen Yalnız Değilsin” tanıtım filmi ile “Senin Hikayen” belgeseli katılımcılarla buluşturuldu. Deprem bölgesindeki kursiyerler adına Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Meryem Gümüş’e plaket takdim edildi.
Etkinlik, protokol üyeleri, kursiyerler ve eğitmenlerin katılımıyla çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi. Emine Erdoğan daha sonra “Şule Yüksel Şenler İlhamıyla” adlı sergi alanını ziyaret etti.
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Emine Erdoğan, deprem bölgesi kursiyerlerinin mezuniyet programına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın “Deprem Bölgesi Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması” programına katıldı. Programda deprem bölgesindeki mesleki eğitim faaliyetleri, kadınların istihdama katılımı ve mezun kursiyerlere yönelik destekler ele alındı. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belgelerinin takdim edildiği etkinlikte, yeni istihdam adımları da paylaşıldı.
Programda konuşan Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD iş birliğiyle yürütülen “İşim Gücüm Olsun” projesi kapsamında 2023 yılında konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesiyle çalışmalara başlandığını söyledi.
Erdoğan, bugün depremden etkilenen 11 ilin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesi olmak üzere toplam 32 atölyede kadınlara eğitim verilmeye devam edildiğini belirtti. Yaklaşık yedi aylık eğitim sürecini tamamlayan kursiyerlerin ustalık belgesi almaya hak kazandığını ifade etti.
İstihdam için iş birliği protokolü imzalandı
Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı. Protokol kapsamında mezun kursiyerlerin İş Gücü Uyum Programı çerçevesinde istihdam edilmesinin planlandığını aktardı.
Kursiyerlerin kamu yararına üretim yaparak gelir elde edeceğini ve mesleki becerilerini geliştirmeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, İŞKUR’un da kalıcı istihdama yönelik çalışmalar yürüteceğini kaydetti.
Kadınların afet sonrası rolüne dikkat çekti
Afetlerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerinde uzun süreli etkiler bıraktığını ifade eden Emine Erdoğan, kadın ve çocukların bu süreçlerden daha ağır şekilde etkilendiğini söyledi.
Erdoğan, “Afet süreçlerinde kadınların bakım yükü artıyor, eşlerini kaybetmeleri halinde evin geçimini sağlama sorumluluğu büyük oranda onların omuzlarında yükseliyor. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir” dedi.
50 iş yerinin açılmasına destek verilecek
Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yürütülecek yeni destek programına da değinen Emine Erdoğan, atölyelerden mezun olan ve kendi iş yerini kurmak isteyen kadınlara yönelik destek sağlanacağını açıkladı.
Program kapsamında iki yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına katkı verilmesi planlanıyor. Aile Destek Programı çerçevesinde kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme ihtiyaçlarına destek sağlanacak. Kadın girişimcilere ayrıca işletme yönetimi ve dijital okuryazarlık alanlarında eğitimler verilecek.
Program sergi ziyaretiyle tamamlandı
Program kapsamında “Sen Yalnız Değilsin” tanıtım filmi ile “Senin Hikayen” belgeseli katılımcılarla buluşturuldu. Deprem bölgesindeki kursiyerler adına Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Meryem Gümüş’e plaket takdim edildi.
Etkinlik, protokol üyeleri, kursiyerler ve eğitmenlerin katılımıyla çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi. Emine Erdoğan daha sonra “Şule Yüksel Şenler İlhamıyla” adlı sergi alanını ziyaret etti.
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