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Edirne'de yasa dışı göçe geçit verilmedi

Edirne'nin Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:19
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 10:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Edirne'de yasa dışı göçe geçit verilmedi

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda sınıra yakın bölgelerde yapılan denetimlerde Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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