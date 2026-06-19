Ece İrtem'in ölümüyle ilgili maymun ısırığı şüphesi gündemde
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili maymun ısırığı şüphesi gündemde
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 15 Haziran 2026 tarihinde evinde hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedenine ilişkin savcılığa sunulan dilekçede, Tayland gezisi sırasında yaşandığı belirtilen maymun ısırığı olayının da değerlendirilmesi istendi.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncu, memleketi Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Avukatı savcılığa dilekçe sundu
Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, Ece İrtem’in sol kolunda üç adet yara izi bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, aile bireyleriyle yapılan görüşmelerde söz konusu izlerin Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırılması sonucu oluştuğunun ifade edildiği aktarıldı.
Gökkoyun, konuyla ilgili uzman kişilerle yapılan görüşmelerde maymun ısırıklarının bazı durumlarda sepsis dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği yönünde bilgi alındığını belirtti.
Otopside değerlendirilmesi talep edildi
Avukat Uğur Gökkoyun’un açıklamasında, maymun ısırığı ihtimalinin ölüm nedeni araştırılırken dikkate alınması amacıyla savcılığa resmi dilekçe verildiği kaydedildi. Dilekçede, otopsi incelemesinde bu hususun da değerlendirilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında adli ve tıbbi incelemeler sürerken, ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirmenin resmi raporların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
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Ece İrtem'in ölümüyle ilgili maymun ısırığı şüphesi gündemde
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 15 Haziran 2026 tarihinde evinde hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedenine ilişkin savcılığa sunulan dilekçede, Tayland gezisi sırasında yaşandığı belirtilen maymun ısırığı olayının da değerlendirilmesi istendi.
Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncu, memleketi Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Avukatı savcılığa dilekçe sundu
Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, Ece İrtem’in sol kolunda üç adet yara izi bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, aile bireyleriyle yapılan görüşmelerde söz konusu izlerin Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırılması sonucu oluştuğunun ifade edildiği aktarıldı.
Gökkoyun, konuyla ilgili uzman kişilerle yapılan görüşmelerde maymun ısırıklarının bazı durumlarda sepsis dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği yönünde bilgi alındığını belirtti.
Otopside değerlendirilmesi talep edildi
Avukat Uğur Gökkoyun’un açıklamasında, maymun ısırığı ihtimalinin ölüm nedeni araştırılırken dikkate alınması amacıyla savcılığa resmi dilekçe verildiği kaydedildi. Dilekçede, otopsi incelemesinde bu hususun da değerlendirilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında adli ve tıbbi incelemeler sürerken, ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirmenin resmi raporların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
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