DMM: Türkiye'nin savaşa gireceği iddiaları asılsız
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İran lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 12:58
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 12:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin, krizin başlangıcından bu yana savaşın bir tarafı olmadığını açıkça beyan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba gösterilmektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.
"PSİKOLOJİK SAVAŞIN BİR PARÇASI"
Söz konusu iddiaların "psikolojik savaşın bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımların Türkiye'nin uluslararası imajına zarar vermeyi ve bölgedeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara güvenmesi gerektiği kaydedildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İran lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.
Allegations circulating on certain social media platforms claiming that “Türkiye will join the war in support of Iran or intervene in Lebanon” constitute disinformation.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 30, 2026 ">http://
The Republic of Türkiye has consistently affirmed that it is not a party to the conflict. Under the… pic.twitter.com/tX38tHqio1
