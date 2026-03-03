SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Dışişleri’nde yoğun temas diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Yunanistan ve IKBY ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 18:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre temaslar, mevcut bölgesel gündem başlıkları çerçevesinde gerçekleştirildi. Diplomatik görüşmelerde karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, temasların bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde yapılması dikkat çekti.

Katar ile temas

Bakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani arasındaki görüşmede, bölgesel gündemde yer alan başlıklar ele alındı. İki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bildirildi.

Yunanistan ile görüşme

Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile de telefonla görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

IKBY Başkanı Barzani ile temas

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile yapılan telefon görüşmesinde de bölgesel konular ele alındı. Tarafların mevcut gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver