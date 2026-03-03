Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Yunanistan ve IKBY ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 18:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre temaslar, mevcut bölgesel gündem başlıkları çerçevesinde gerçekleştirildi. Diplomatik görüşmelerde karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, temasların bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde yapılması dikkat çekti.
Katar ile temas
Bakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani arasındaki görüşmede, bölgesel gündemde yer alan başlıklar ele alındı. İki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bildirildi.
Yunanistan ile görüşme
Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile de telefonla görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
IKBY Başkanı Barzani ile temas
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile yapılan telefon görüşmesinde de bölgesel konular ele alındı. Tarafların mevcut gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
Dışişleri’nde yoğun temas diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Yunanistan ve IKBY ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre temaslar, mevcut bölgesel gündem başlıkları çerçevesinde gerçekleştirildi. Diplomatik görüşmelerde karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, temasların bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde yapılması dikkat çekti.
Katar ile temas
Bakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani arasındaki görüşmede, bölgesel gündemde yer alan başlıklar ele alındı. İki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bildirildi.
Yunanistan ile görüşme
Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile de telefonla görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
IKBY Başkanı Barzani ile temas
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile yapılan telefon görüşmesinde de bölgesel konular ele alındı. Tarafların mevcut gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
