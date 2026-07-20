Dışişleri Bakanlığı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 90 yıldır titizlikle uyguluyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 90 yıldır titizlikle uyguluyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Türk Boğazları'nın statüsünü düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığını belirterek, sözleşmenin bundan sonra da aynı kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:03
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 16:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Boğazları'nın statüsünü düzenleyen ve Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olduğu belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin gerek barış gerekse savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu vurgulanarak, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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Dışişleri Bakanlığı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 90 yıldır titizlikle uyguluyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Türk Boğazları'nın statüsünü düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığını belirterek, sözleşmenin bundan sonra da aynı kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Boğazları'nın statüsünü düzenleyen ve Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olduğu belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin gerek barış gerekse savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu vurgulanarak, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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