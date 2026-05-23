Delege rüşvetini 3 bölgeye ayırdılar! Gizli tanık kurultayda dönen kirli çarkı anlattı
CHP'nin şaibeli kurultay sürecinde İstanbul'un üç bölgeye ayrıldığını anlatan gizli tanık, organizasyonu Kemal Çebi, Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat'ın yürüttüğünü yapının başında ise Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğunu iddia etti. Gizli tanığın ifadesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner'in bir araya geldiği, belediyelerden toplanan paraların burada konuşulduğu ileri sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 08:44
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 08:45
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren gizli tanık 'Sağ el başparmak' CHP'nin mutlak butlan kararı alınan 38'inci Kurultayı'nda delegelere rüşvet ağını tek tek anlattı. İstanbul'daki kurultay çalışmalarının üç bölgeye ayrıldığını iddia eden gizli tanık, birinci bölgenin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ikinci bölgenin Ataşehir eski Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, üçüncü bölgenin ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Rıza Akpolat tarafından yönetildiğini söyledi.
Tanık, tüm yapının başında ise yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğunu iddia etti. İfadede, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer'in kurultayda para dağıtımını organize ettiği; delegelerin otel ve harcamalarının karşılandığı öne sürüldü.
Gizli tanık, İmamoğlu'na yakın Baki Aydöner ile Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Mercan Aslan ve İBB Meclis Üyesi Metin Kaya'nın, delegelere para vererek Özgür Özel'e oy topladığını iddia etti. Tanık bazı delege yakınlarının belediyelerde işe alındığını, CHP'li bazı belediyelerde ihale ve para trafiğinin belirli isimler tarafından yönetildiğini de anlattı.
BAŞKANLAR ÇARKIN İÇİNDE
İddiaya göre Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz, rüşvet paralarını Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e iletti; Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in oğlunun da ihaleleri yönettiği öne sürüldü. Çankaya Belediyesi'nde para ve ihale işlerinin Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ile Emre Doğan'ın yürütüldüğü, Kadıköy Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin ise Sennur Doğan tarafından organize edildiği iddia edildi. Gizli tanık ayrıca, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan'ın belediyelerden para topladığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz'ın ise usulsüz ihaleleri yönettiğini öne sürdü. Gizli tanık, Özgür Özel'in özel kalem müdürü Gülen Göksu Ercan ile yasak aşk yaşadığını da iddia etti. Tanık ayrıca, Özel'in Ankara İncek'teki evinin kiralama sürecinin Veli Ağbaba tarafından yapıldığı, Ağbaba'nın da Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ayça Akpek Şenay ile ilişkisi olduğunu öne sürdü.
MAHİROĞLU'NA İHALE KIYAĞI
Gizli tanık, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun CHP'li Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarıyla tanıştırılarak maddi olarak desteklendiğini iddia etti. Tanık, Mahiroğlu'nun iş insanı Yusuf Yadoğlu ile birlikte belediye ihalelerine girdiğini öne sürdü. Gizli tanık, İzmir'de 164 milyon 720 bin liralık bir belediye ihalesinin Cafer Mahiroğlu tarafından alındığını, ihalenin İngiltere'de yaşayan bir kişi üzerine kayıtlı şirket üzerinden yürütüldüğünü öne sürdü.
KARASU'NUN EVİNDE PARA TOPLANTISI
Gizli tanığın ifadesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner'in bir araya geldiği, belediyelerden toplanan paraların burada konuşulduğu iddia edildi.
KAYNAK: AKŞAM GAZETESİ
