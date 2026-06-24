Danla Bilic’in kabusu bitmiyor: Dikişlerimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu
Danla Bilic’in kabusu bitmiyor: Dikişlerimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu
YouTube içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Danla Bilic, kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları sonrası yeniden hastaneye kaldırıldı. Evinde rahatsızlanan Bilic, doktor kontrolünün ardından acil ameliyata alındığını açıkladı. Sürece ilişkin paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:33
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bilic, daha önce aynı dolgu işlemi nedeniyle çok sayıda operasyon geçirdiğini belirtmişti. Yaşadığı son rahatsızlık, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaları da beraberinde getirdi.
Rahatsızlık evde başladı
Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk belirtilerin hafta sonu ortaya çıktığını ifade etti. Cumartesi günü vücudunda bir terslik hissettiğini belirten Bilic, aynı gece yüksek ateş yaşadığını söyledi.
Sabah saatlerinde bacağının üzerine basmakta zorlandığını aktaran fenomen isim, yaptığı kontroller sonrasında enfeksiyon geliştiğini fark ettiğini dile getirdi.
Doktor kontrolü sonrası operasyon kararı
İlk olarak hastaneye başvurduğunu belirten Bilic, burada kendisine ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi uygulandığını söyledi. Daha sonra kendi doktoruyla görüşen Bilic, ek tetkikler için yönlendirildiğini açıkladı.
Ünlü fenomen, önceki ameliyattan kalan dikiş izlerinden dolgu maddesi ve enfeksiyon akıntısı geldiğini ifade ederek sürecin beklenenden daha ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti.
Operasyonun ardından açıklama yaptı
Yaşanan gelişmelerin ardından ameliyata alınan Danla Bilic, operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Bilic, yürümekte kısmi zorluk yaşadığını ancak genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
Hastanede tedavisi devam eden Bilic'in sağlık durumunun olumlu seyrettiği öğrenildi. Sürecin ardından gözler, tedavinin sonraki aşamalarına çevrildi.
Aquafilling nedeniyle daha önce de operasyon geçirmişti
Danla Bilic, geçmiş dönemde Aquafilling dolgusu nedeniyle yaşadığı komplikasyonları kamuoyuyla paylaşmıştı. Ünlü fenomen, söz konusu işlemin ardından birden fazla ameliyat geçirdiğini açıklamış ve benzer uygulamalar konusunda takipçilerini dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.
Yaşanan son gelişme, estetik dolgu uygulamalarının uzun vadeli etkilerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
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Danla Bilic’in kabusu bitmiyor: Dikişlerimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu
YouTube içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Danla Bilic, kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları sonrası yeniden hastaneye kaldırıldı. Evinde rahatsızlanan Bilic, doktor kontrolünün ardından acil ameliyata alındığını açıkladı. Sürece ilişkin paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Bilic, daha önce aynı dolgu işlemi nedeniyle çok sayıda operasyon geçirdiğini belirtmişti. Yaşadığı son rahatsızlık, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaları da beraberinde getirdi.
Rahatsızlık evde başladı
Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk belirtilerin hafta sonu ortaya çıktığını ifade etti. Cumartesi günü vücudunda bir terslik hissettiğini belirten Bilic, aynı gece yüksek ateş yaşadığını söyledi.
Sabah saatlerinde bacağının üzerine basmakta zorlandığını aktaran fenomen isim, yaptığı kontroller sonrasında enfeksiyon geliştiğini fark ettiğini dile getirdi.
Doktor kontrolü sonrası operasyon kararı
İlk olarak hastaneye başvurduğunu belirten Bilic, burada kendisine ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi uygulandığını söyledi. Daha sonra kendi doktoruyla görüşen Bilic, ek tetkikler için yönlendirildiğini açıkladı.
Ünlü fenomen, önceki ameliyattan kalan dikiş izlerinden dolgu maddesi ve enfeksiyon akıntısı geldiğini ifade ederek sürecin beklenenden daha ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti.
Operasyonun ardından açıklama yaptı
Yaşanan gelişmelerin ardından ameliyata alınan Danla Bilic, operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Bilic, yürümekte kısmi zorluk yaşadığını ancak genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
Hastanede tedavisi devam eden Bilic'in sağlık durumunun olumlu seyrettiği öğrenildi. Sürecin ardından gözler, tedavinin sonraki aşamalarına çevrildi.
Aquafilling nedeniyle daha önce de operasyon geçirmişti
Danla Bilic, geçmiş dönemde Aquafilling dolgusu nedeniyle yaşadığı komplikasyonları kamuoyuyla paylaşmıştı. Ünlü fenomen, söz konusu işlemin ardından birden fazla ameliyat geçirdiğini açıklamış ve benzer uygulamalar konusunda takipçilerini dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.
Yaşanan son gelişme, estetik dolgu uygulamalarının uzun vadeli etkilerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
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