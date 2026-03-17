Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete parmak sallayan medya düzeni artık geride kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete parmak sallayan medya düzeni artık geride kaldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medyada eski düzenin geride kaldığını söyledi. Külliye’de gazetecilerle iftarda yapılan açıklamalarda medya yapısına dair mesajlar öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 21:07
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 21:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazeteci ve yazarlarla düzenlenen iftar programında medya düzenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçmişte medya organlarının toplum ve siyaset üzerinde etkili bir araç olarak kullanıldığını belirterek, bu dönemin geride kaldığını ifade etti. Açıklamalar, medya yapısının dönüşümü ve kamuoyuna yansıyan etkileri açısından dikkat çekti.
Programda konuşan Erdoğan, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında kritik rol üstlendiğini vurguladı. Gazetecilerin, özellikle kriz, savaş ve afet dönemlerinde önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Erdoğan, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.
Medya ve dezenformasyon vurgusu
Erdoğan, günümüzde “hakikat ötesi çağ” olarak tanımlanan bir süreç yaşandığını ifade ederek, yanlış bilginin hızla yayılabildiğini söyledi. Devletin ilgili kurumlarıyla dezenformasyona karşı mücadele yürüttüğünü belirten Erdoğan, medya kuruluşlarının da bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler
Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Erdoğan, özellikle Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çekti. İsrail’in Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırılarına işaret eden Erdoğan, yaşananların uluslararası kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
Medya düzenine ilişkin mesajlar
Türkiye’de medya alanında geçmişte tek tipçi bir yapının hakim olduğunu belirten Erdoğan, farklı görüşlerin yeterince yer bulamadığını ifade etti. Erdoğan, “Millete parmak sallayan, milli iradeye ve siyaset kurumuna ayar veren medya düzeni artık geride kaldı” sözleriyle mevcut medya ortamının daha çoğulcu bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
Basın mensuplarına teşekkür
Programda gazetecilerin çalışmalarına da değinen Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan basın mensuplarına teşekkür etti. Hayatını kaybeden gazetecileri anan Erdoğan, Gazze’de hayatını kaybeden basın çalışanlarını da gündeme getirdi.
Önümüzdeki dönemde medya alanındaki gelişmelerin ve dezenformasyonla mücadele politikalarının nasıl şekilleneceği, kamuoyu ve sektör temsilcileri tarafından izlenmeye devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete parmak sallayan medya düzeni artık geride kaldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medyada eski düzenin geride kaldığını söyledi. Külliye’de gazetecilerle iftarda yapılan açıklamalarda medya yapısına dair mesajlar öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazeteci ve yazarlarla düzenlenen iftar programında medya düzenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçmişte medya organlarının toplum ve siyaset üzerinde etkili bir araç olarak kullanıldığını belirterek, bu dönemin geride kaldığını ifade etti. Açıklamalar, medya yapısının dönüşümü ve kamuoyuna yansıyan etkileri açısından dikkat çekti.
Programda konuşan Erdoğan, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında kritik rol üstlendiğini vurguladı. Gazetecilerin, özellikle kriz, savaş ve afet dönemlerinde önemli bir sorumluluk taşıdığını belirten Erdoğan, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.
Medya ve dezenformasyon vurgusu
Erdoğan, günümüzde “hakikat ötesi çağ” olarak tanımlanan bir süreç yaşandığını ifade ederek, yanlış bilginin hızla yayılabildiğini söyledi. Devletin ilgili kurumlarıyla dezenformasyona karşı mücadele yürüttüğünü belirten Erdoğan, medya kuruluşlarının da bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler
Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Erdoğan, özellikle Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çekti. İsrail’in Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırılarına işaret eden Erdoğan, yaşananların uluslararası kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
Medya düzenine ilişkin mesajlar
Türkiye’de medya alanında geçmişte tek tipçi bir yapının hakim olduğunu belirten Erdoğan, farklı görüşlerin yeterince yer bulamadığını ifade etti. Erdoğan, “Millete parmak sallayan, milli iradeye ve siyaset kurumuna ayar veren medya düzeni artık geride kaldı” sözleriyle mevcut medya ortamının daha çoğulcu bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
Basın mensuplarına teşekkür
Programda gazetecilerin çalışmalarına da değinen Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan basın mensuplarına teşekkür etti. Hayatını kaybeden gazetecileri anan Erdoğan, Gazze’de hayatını kaybeden basın çalışanlarını da gündeme getirdi.
Önümüzdeki dönemde medya alanındaki gelişmelerin ve dezenformasyonla mücadele politikalarının nasıl şekilleneceği, kamuoyu ve sektör temsilcileri tarafından izlenmeye devam edecek.
