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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:56
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 15:57
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.

Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız."

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