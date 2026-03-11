Cumhurbaşkanı Erdoğan İran krizi hakkında Ankara’da konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran krizi hakkında Ankara'da konuştu. Türkiye'nin savaş yerine diplomasi ve ateşkes çağrısı yaptığı mesajı iftar programında yeniden vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 21:40
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 21:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar” programında yaptığı konuşmada İran krizi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin çatışma yerine diplomasi ve barıştan yana tutumunu sürdürdüğünü belirtti.
Türkiye’nin İran krizi yaklaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin İran krizine yönelik tavrının açık olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin savaşın değil barışın tarafında yer aldığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin çatışma yerine diplomatik çözüm yollarını desteklediğini belirtti.
Erdoğan, “Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır. Çatışmanın değil diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil huzur ve istikrarın safındadır” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki gerilime ilişkin değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimin İran’a yönelik saldırılarla daha da arttığını ifade etti. İsrail’in Gazze’de saldırılarını sürdürdüğünü ve Lübnan’a yönelik askeri girişim başlattığını söyleyen Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin geniş çaplı bir krize dönüşme riskine dikkat çekti.
Savaşın uzaması halinde küresel ölçekte yeni risklerin ortaya çıkabileceğini belirten Erdoğan, bölgedeki gerilimin daha fazla büyümeden kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.
Ateşkes ve diplomasi çağrısı
Türkiye’nin bölgede ateşkes sağlanması ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması için diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirten Erdoğan, çatışmaların daha fazla can kaybına yol açmadan sona ermesi gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, “Ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden yangını söndürmenin derdindeyiz” dedi.
Türkiye’nin bölgesel istikrar vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin bölgesel istikrarın korunmasına önem verdiğini belirterek, Türkiye’nin diplomasi yoluyla çözüm arayışını sürdüreceğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
