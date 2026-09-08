Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:03
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 10:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım getirildi.
Bakanlığın Düzce İl Müdürü Çiğdem Acar görevinden alınırken Çorum İl Müdürlüğüne Fatih İncitmez, Hatay İl Müdürlüğüne Hüseyin Yalçın Koca, Konya İl Müdürlüğüne Batman İl Müdürü Burak Nerse ve Malatya İl Müdürlüğüne Gazi Dinçaslan'ın ataması yapıldı.
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Yasin Aydoğan ve Recep Aydın getirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım getirildi.
Bakanlığın Düzce İl Müdürü Çiğdem Acar görevinden alınırken Çorum İl Müdürlüğüne Fatih İncitmez, Hatay İl Müdürlüğüne Hüseyin Yalçın Koca, Konya İl Müdürlüğüne Batman İl Müdürü Burak Nerse ve Malatya İl Müdürlüğüne Gazi Dinçaslan'ın ataması yapıldı.
Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Yasin Aydoğan ve Recep Aydın getirildi.
Çok Okunanlar