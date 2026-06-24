Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı hangi konuları ele aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı hangi konuları ele aldı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 21:29
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 21:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Görüşmenin detayları İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, iki liderin Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve çeşitli alanlardaki iş birliği imkanları üzerinde durduğu belirtildi.
Ticaret ve stratejik alanlarda iş birliği değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılabileceğini ifade etti. Erdoğan, bu alanlarda geliştirilecek iş birliklerinin iki ülke ilişkilerine ivme kazandırabileceğini belirtti.
Türkiye ile Moritanya arasındaki ekonomik ve sektörel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığı aktarıldı.
Uluslararası platformlarda dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya'nın uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak gündem maddelerinin de değerlendirildiği bildirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı hangi konuları ele aldı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Görüşmenin detayları İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, iki liderin Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve çeşitli alanlardaki iş birliği imkanları üzerinde durduğu belirtildi.
Ticaret ve stratejik alanlarda iş birliği değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılabileceğini ifade etti. Erdoğan, bu alanlarda geliştirilecek iş birliklerinin iki ülke ilişkilerine ivme kazandırabileceğini belirtti.
Türkiye ile Moritanya arasındaki ekonomik ve sektörel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığı aktarıldı.
Uluslararası platformlarda dayanışma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya'nın uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak gündem maddelerinin de değerlendirildiği bildirildi.
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