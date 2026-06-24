Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:08
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 16:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit olan Karabulut'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Van-Erciş kara yolunda dün hafif ticari aracın, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarpması sonucu 27 yaşındaki Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuş, 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralanmıştı.
Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un naaşı, Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Yavuz ve Orgeneral Kurtoğlu'nun teskin ettiği şehit babası Zeki Karabulut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü.
İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namaz sonrası Karabulut'un naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit olan Karabulut'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Van-Erciş kara yolunda dün hafif ticari aracın, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarpması sonucu 27 yaşındaki Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuş, 3'ü jandarma personeli 5 kişi yaralanmıştı.
Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un naaşı, Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Yavuz ve Orgeneral Kurtoğlu'nun teskin ettiği şehit babası Zeki Karabulut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü.
İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namaz sonrası Karabulut'un naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.
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