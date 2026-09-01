Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şangay Zirvesi'nde ''Mekke İttifakı'' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şangay Zirvesi'nde ''Mekke İttifakı'' vurgusu
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 13:14
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 13:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
* Nepal'de meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi iletiyorum.
* Kırgızistan'a BMGK 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından başarılar diliyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı, 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılatlı temsil edilmesinden biri haline gelmiştir.
"ETRAFIMIZDA YAŞANAN ÇATIŞMALARIN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
* Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik özüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın halklarımızın refahı için enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.
* Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh bir dünya bırakmaktır.
* Dünyada adil düzen arayışındayız. Geleceğe yaşanabilir dünya bırakmalıyız.
* (ŞİÖ) Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, güvenli ulaştırma koridorunun tesisi, enerji arzı güvenliğinde de rol oynayacağını düşünüyoruz.
"ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYA İNŞA EDİLECEK"
* İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. 11-12 Kasım'da Antalya'da COP31 Zirvesine ev sahipliği yapacağız. Siz dostlarımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.
* Çok kutuplu bir dünya inşa edilecek. Şanghay İşbirliği Örgütü bu noktada önemli bir rol üstlenecek.
"MEKKE İTTİFAKI DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"
* Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyorum. Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
* Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Kuşak ve Yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istiyor, teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz.
* İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şangay Zirvesi'nde ''Mekke İttifakı'' vurgusu
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
* Nepal'de meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi iletiyorum.
* Kırgızistan'a BMGK 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından başarılar diliyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı, 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılatlı temsil edilmesinden biri haline gelmiştir.
"ETRAFIMIZDA YAŞANAN ÇATIŞMALARIN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
* Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik özüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın halklarımızın refahı için enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.
* Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh bir dünya bırakmaktır.
* Dünyada adil düzen arayışındayız. Geleceğe yaşanabilir dünya bırakmalıyız.
* (ŞİÖ) Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, güvenli ulaştırma koridorunun tesisi, enerji arzı güvenliğinde de rol oynayacağını düşünüyoruz.
"ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYA İNŞA EDİLECEK"
* İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. 11-12 Kasım'da Antalya'da COP31 Zirvesine ev sahipliği yapacağız. Siz dostlarımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.
* Çok kutuplu bir dünya inşa edilecek. Şanghay İşbirliği Örgütü bu noktada önemli bir rol üstlenecek.
"MEKKE İTTİFAKI DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"
* Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyorum. Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
* Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Kuşak ve Yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istiyor, teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz.
* İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
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