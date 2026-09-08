Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PISA 2025 sonuçlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PISA 2025 sonuçlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirterek öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını tebrik etti. PISA sonuçlarının ardından eğitim alanında atılacak adımlar ve öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmalar gündemdeki yerini koruyacak.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 18:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye; fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında puan artışı kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu bildirdi.
Erdoğan eğitim camiasını tebrik etti
Erdoğan, PISA 2025 performansına ilişkin açıklamasında, “Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin eğitimine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PISA 2025 sonuçlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu belirterek öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını tebrik etti. PISA sonuçlarının ardından eğitim alanında atılacak adımlar ve öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmalar gündemdeki yerini koruyacak.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye; fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında puan artışı kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu bildirdi.
Erdoğan eğitim camiasını tebrik etti
Erdoğan, PISA 2025 performansına ilişkin açıklamasında, “Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin eğitimine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
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