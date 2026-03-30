Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL tazminat davası açıldı. Ankara’da başlatılan süreçte suç duyurusu da yapıldı, yargı süreci yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.03.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 30.03.2026 18:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 29 Mart 2026’da Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Sürecin yargı aşamasında nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
Açıklama sosyal medya üzerinden yapıldı
Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in mitingde kullandığı ifadelerin “yakışıksız” ve “mesnetsiz itham” içerdiğini belirtti. Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.
Hem tazminat davası hem suç duyurusu
Paylaşımda, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığı belirtilirken, aynı zamanda Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL tazminat davası açıldı. Ankara’da başlatılan süreçte suç duyurusu da yapıldı, yargı süreci yakından izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 29 Mart 2026’da Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Sürecin yargı aşamasında nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
Açıklama sosyal medya üzerinden yapıldı
Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in mitingde kullandığı ifadelerin “yakışıksız” ve “mesnetsiz itham” içerdiğini belirtti. Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.
Hem tazminat davası hem suç duyurusu
Paylaşımda, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığı belirtilirken, aynı zamanda Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi yer aldı.
Çok Okunanlar