Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te! ŞİÖ Zirvesi’nde kritik gündem masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te! ŞİÖ Zirvesi’nde kritik gündem masada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Ordo Kongre Merkezi’ne geldi. Zirvede Orta Doğu’daki gelişmelerden Rusya-Ukrayna Savaşı’na, yeni dünya düzeninden enerji güvenliğine kadar çok sayıda başlığın ele alınması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:03
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 10:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus’un üyesi olduğu ŞİÖ’de Türkiye, diyalog ortağı statüsünde bulunuyor.
Afganistan ve Moğolistan ise gözlemci üye olarak örgütte yer alıyor.
ŞİÖ, 2001 yılında üye ülkeler arasında karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlamak amacıyla kuruldu.
Örgütün gündeminde terörizm, radikalleşme, ayrılıkçılık, organize suç ve yasa dışı göçle mücadele başta olmak üzere ekonomi, enerji, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve çevre alanlarında iş birliği bulunuyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te! ŞİÖ Zirvesi’nde kritik gündem masada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Ordo Kongre Merkezi’ne geldi. Zirvede Orta Doğu’daki gelişmelerden Rusya-Ukrayna Savaşı’na, yeni dünya düzeninden enerji güvenliğine kadar çok sayıda başlığın ele alınması bekleniyor.
Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus’un üyesi olduğu ŞİÖ’de Türkiye, diyalog ortağı statüsünde bulunuyor.
Afganistan ve Moğolistan ise gözlemci üye olarak örgütte yer alıyor.
ŞİÖ, 2001 yılında üye ülkeler arasında karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlamak amacıyla kuruldu.
Örgütün gündeminde terörizm, radikalleşme, ayrılıkçılık, organize suç ve yasa dışı göçle mücadele başta olmak üzere ekonomi, enerji, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve çevre alanlarında iş birliği bulunuyor.
Çok Okunanlar