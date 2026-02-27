SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Çorum'da dehşet anları: Anne ve anneannesini rehin aldı

Çorum'da şizofreni hastasının evde rehin aldığı annesi ile anneannesi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 07:48
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 09:20
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Şizofreni hastası M.U'nun Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'ndeki evlerinde babasıyla tartıştıktan sonra annesi G.U. ile anneannesi G.Ü'yü evde rehin aldığı bilgisi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen M.U'nun kapıyı açmaması üzerine daire kapısı itfaiye ekiplerince kırılarak açıldı.

Ekipler, evde biber gazı kullanarak durdurdukları M.U'yu gözaltına alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bİber gazından etkilenen anne ve anneanne de sağlık ekiplerince aynı hastanaye kaldırıldı. Gazdan etkilenen bir itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver