Çobanlıktan sinemaya Alpay Kaya başrolde izleyiciyle buluşuyor
Alpay Kaya’nın başrolünde yer aldığı Tavşan İmparatorluğu filmi 6 Mart 2026’da vizyona giriyor. Uluslararası festivallerde ödüller alan yapım dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 23:21
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 23:22
Kars’ta çobanlık yaptığı sırada yönetmen Seyfettin Tokmak tarafından keşfedilen Alpay Kaya, başrolünde yer aldığı Tavşan İmparatorluğu filmiyle 6 Mart 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve TRT ortak yapımcılığıyla hazırlanan film, festival başarılarının ardından Türkiye genelinde vizyona giriyor.
Genç oyuncu Alpay Kaya, filmde “Musa” karakterini canlandırıyor. Hikâye, babası Beko ile depresif bir ev ortamında yaşayan 12 yaşındaki Musa’nın yaşamına odaklanıyor. Yapımda yoksulluk, sömürü ve kuşaklar boyunca aktarılan şiddet temaları ele alınıyor.
Festival yolculuğunda çok sayıda ödül aldı
Tavşan İmparatorluğu, dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 28. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve En İyi Sinematografi ödüllerini kazandı. Yapım ayrıca Taipei Film Festival’de Yönetmenler Birliği En İyi Film ödülüne layık görüldü.
Ankara Film Festivali’nde İnci Demirkol En İyi Film, Onat Kutlar En İyi Senaryo ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan film, Boğaziçi Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmenliği ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerinin sahibi oldu.
Antalya Altın Portakal’da 7 ödül kazandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ve TRT ortak yapımcılığında hazırlanan film, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde toplam 7 ödül kazanarak festivalde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Türkiye, Meksika, Hırvatistan ve Lübnan ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Seyfettin Tokmak üstleniyor. Ortak yapımcılar arasında Gabriella Gavica, Carlos Hernandez, Siniša Juričić, Lara Abou Saifan, Bünyamin Bayansal, Kerim Suner ve İlknur Bal Kutluay bulunuyor.
Kars’tan sinema dünyasına uzanan yol
Kars’ta çobanlık yaptığı dönemde keşfedilen Alpay Kaya’nın oyunculuk kariyeri, Tavşan İmparatorluğu filmiyle geniş kitlelerin dikkatini çekmeye başladı. Film, festival sürecindeki uluslararası ödüllerin ardından 6 Mart 2026 itibarıyla Türkiye’de sinema salonlarında gösterime girecek.
