CHP'li belediyeye irtikap operasyonu! Belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 22.04.2026 15:44
Haber Güncellenme Tarihi: 22.04.2026 15:45
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."
