Cezalar katlanıyor, kapsam genişliyor... AK Parti harekete geçti
AK Parti'nin hazırladığı yeni tütün düzenlemesiyle lokanta ve kafelerin açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanacak, nakit sigara satışı sona erecek ve cezalar 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar ağırlaştırılacak. Öte yandan çocuklara satış yapanlara ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek ve satış izin belgeleri iptal edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:43
Haber Güncellenme Tarihi: 11.04.2026 10:44
AK Parti, tütün ürünlerine yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme hazırladı. Meclis'e sunulması beklenen paketle açık alanlarda sigara yasağı genişletilecek, nakit sigara satışı yasaklanacak ve cezalar ciddi biçimde artırılacak.
LOKANTA VE KAFELERDE YENİ DÖNEM: İÇENE SERVİS YAPILMAYACAK
Sigara ve tütün ürünlerine yönelik yasaklar genişletiliyor. AK Parti'nin hazırladığı ve Meclis'e sunulması beklenen düzenleme ile açık alanlarda sigara yasağı artırılacak ve cezalar ağırlaştırılacak.
Yeni düzenlemeye göre, yeme-içme hizmeti veren işletmelerin açık alanlarında sigara içilmesine izin verilmeyecek. Bu alanlarda sigara içenler için ayrılan bölümlere de artık yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Ayrıca ibadethaneler, eğitim kurumları, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra çocuk parkları, spor alanları ve plajlarda da sigara içmek yasak olacak. Kamuya açık olmayan bazı açık alanlarda da sigara kullanımına sınırlama getirilecek.
ÇOCUKLARA SATIŞ YAPANA HAPİS CEZASI GELİYOR
Düzenlemede 'tütün ürünü' tanımı da genişletiliyor. Buna sigara, nargile, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri dahil edilecek. Çocukların tütün ürünlerine ulaşmasını engellemek için önemli bir değişiklik de getiriliyor. Buna göre artık tütün ürünleri nakit parayla satılamayacak. Çocuklara satış yapanlara ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek ve satış izin belgeleri iptal edilecek.
CEZALAR 10 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKACAK
Denetimler valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak özel ekiplerce yapılacak. Yasakları ihlal edenlere yönelik cezalar da ciddi şekilde artırılıyor. Buna göre para cezaları 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar çıkabilecek. Mevcut uygulamada bin 764 TL olan açık alanda sigara içme cezası ise 5 bin liraya yükseltilecek.
