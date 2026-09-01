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Cemal Enginyurt’un danışmanı hakkında tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekinoğlu hakkında fuhuşa aracılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarının yöneltildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında atılacak yeni adımlar ve olası adli kararlar takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 20:05
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 20:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cemal Enginyurt’un danışmanı hakkında tutuklama kararı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Tekinoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tekinoğlu hakkında yapılan değerlendirme sonrasında tutuklama kararı verildi.

Tekinoğlu’nun, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Dosyada ayrıca “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” suçlamasının da bulunduğu aktarıldı.

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin olduğu bildirildi. Tekinoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte hakkındaki adli süreç devam ediyor.

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