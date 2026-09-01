Cem Yılmaz’ın doktorları anlattı: Zamanla yarıştılar!
Cem Yılmaz’ın doktorları anlattı: Zamanla yarıştılar!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 29 Ağustos gecesi şiddetli göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran Cem Yılmaz’a ilk müdahaleyi yapan hekimler, tedavi ve sevk sürecinde yaşananları anlattı. EKG’de kalbin büyük bir bölümünü etkileyen kalp krizine ilişkin bulgular tespit edilmesi üzerine kan tetkiklerinin sonuçları beklenmeden tedavi başlatıldı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk kararı alındı. Hekimlerin aktardığı hızlı müdahale ve sevk süreci, kalp krizinin tespit edilmesinin ardından atılan adımları ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 21:34
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 21:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Pratisyen Hekim Edanur Canpolat, Yılmaz’ın şiddetli göğüs ağrısıyla başvurduğunu ve hızlı şekilde müşahedeye alındığını belirtti. Yaşamsal bulguların kontrol edilmesinin ardından EKG çekildi.
Canpolat, EKG’yi Pratisyen Hekim Erdoğan Karataş ile birlikte değerlendirdiklerini ve kalp krizi bulguları gördüklerini söyledi. Hastanın muayene ve ek tetkikleri yapılırken aynı anda sevk işlemleri için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi ile iletişime geçildi.
Canpolat, “EKG'sinde kalbin büyük bir kısmını tutan bir kalp krizinin olduğunu anladık ve buna uygun, kan tetkik sonuçlarını beklemeden, direkt, hızlı bir şekilde sevkini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Tetkik sonuçları beklenmeden sevk süreci başladı
Hekimlerin açıklamasına göre Yılmaz’a kalp krizine yönelik gerekli medikal tedavi Ayvacık Devlet Hastanesi’nde uygulandı. Aynı sırada ileri tedavi ve anjiyo yapılabilecek bir merkeze nakledilmesi için ambulans sevki planlandı.
Canpolat, hastanedeki personelin işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirdiğini belirterek Yılmaz’ın tedavisinin ardından ambulansla sevk edildiğini aktardı.
Pratisyen Hekim Erdoğan Karataş da Yılmaz’ın 29 Ağustos gecesi şiddetli göğüs ağrısıyla acil servise geldiğini söyledi. Karataş, ilk aşamada EKG çekildiğini ve yaşamsal bulguların değerlendirildiğini kaydetti.
ÇOMÜ’ye nakil öncesinde medikal tedavi uygulandı
Karataş, EKG’de ciddi kalp krizi şüphesi oluşturan bulgular bulunduğunu ve Yılmaz’ın kardiyak monitörizasyona alındığını belirtti. Sevk işlemleri yürütülürken hastaya gerekli medikal tedavinin uygulandığını ifade etti.
Karataş, “ÇOMÜ'ye gitmesi için bir süre gerekiyordu. O sürede alması gereken belli bir medikal tedavisi vardı. Ben de onunla ilgilendim. Doktor arkadaşım da sevkini planladı” dedi.
Yılmaz’ın anjiyo yapılabilecek üçüncü basamak bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerektiğini belirten Karataş, sevk planlamasının bu doğrultuda gerçekleştirildiğini aktardı.
Anjiyo sonrası yoğun bakımda takip edildi
Ayvacık Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edilen Cem Yılmaz’a anjiyo yapıldı. Yılmaz daha sonra koroner yoğun bakımda tedavi ve takip altına alındı.
Kalp krizi takibinin tamamlanması ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Yılmaz, 31 Ağustos saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.
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Cem Yılmaz’ın doktorları anlattı: Zamanla yarıştılar!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 29 Ağustos gecesi şiddetli göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran Cem Yılmaz’a ilk müdahaleyi yapan hekimler, tedavi ve sevk sürecinde yaşananları anlattı. EKG’de kalbin büyük bir bölümünü etkileyen kalp krizine ilişkin bulgular tespit edilmesi üzerine kan tetkiklerinin sonuçları beklenmeden tedavi başlatıldı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk kararı alındı. Hekimlerin aktardığı hızlı müdahale ve sevk süreci, kalp krizinin tespit edilmesinin ardından atılan adımları ortaya koydu.
Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Pratisyen Hekim Edanur Canpolat, Yılmaz’ın şiddetli göğüs ağrısıyla başvurduğunu ve hızlı şekilde müşahedeye alındığını belirtti. Yaşamsal bulguların kontrol edilmesinin ardından EKG çekildi.
Canpolat, EKG’yi Pratisyen Hekim Erdoğan Karataş ile birlikte değerlendirdiklerini ve kalp krizi bulguları gördüklerini söyledi. Hastanın muayene ve ek tetkikleri yapılırken aynı anda sevk işlemleri için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi ile iletişime geçildi.
Canpolat, “EKG'sinde kalbin büyük bir kısmını tutan bir kalp krizinin olduğunu anladık ve buna uygun, kan tetkik sonuçlarını beklemeden, direkt, hızlı bir şekilde sevkini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Tetkik sonuçları beklenmeden sevk süreci başladı
Hekimlerin açıklamasına göre Yılmaz’a kalp krizine yönelik gerekli medikal tedavi Ayvacık Devlet Hastanesi’nde uygulandı. Aynı sırada ileri tedavi ve anjiyo yapılabilecek bir merkeze nakledilmesi için ambulans sevki planlandı.
Canpolat, hastanedeki personelin işlemleri hızlı şekilde gerçekleştirdiğini belirterek Yılmaz’ın tedavisinin ardından ambulansla sevk edildiğini aktardı.
Pratisyen Hekim Erdoğan Karataş da Yılmaz’ın 29 Ağustos gecesi şiddetli göğüs ağrısıyla acil servise geldiğini söyledi. Karataş, ilk aşamada EKG çekildiğini ve yaşamsal bulguların değerlendirildiğini kaydetti.
ÇOMÜ’ye nakil öncesinde medikal tedavi uygulandı
Karataş, EKG’de ciddi kalp krizi şüphesi oluşturan bulgular bulunduğunu ve Yılmaz’ın kardiyak monitörizasyona alındığını belirtti. Sevk işlemleri yürütülürken hastaya gerekli medikal tedavinin uygulandığını ifade etti.
Karataş, “ÇOMÜ'ye gitmesi için bir süre gerekiyordu. O sürede alması gereken belli bir medikal tedavisi vardı. Ben de onunla ilgilendim. Doktor arkadaşım da sevkini planladı” dedi.
Yılmaz’ın anjiyo yapılabilecek üçüncü basamak bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerektiğini belirten Karataş, sevk planlamasının bu doğrultuda gerçekleştirildiğini aktardı.
Anjiyo sonrası yoğun bakımda takip edildi
Ayvacık Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edilen Cem Yılmaz’a anjiyo yapıldı. Yılmaz daha sonra koroner yoğun bakımda tedavi ve takip altına alındı.
Kalp krizi takibinin tamamlanması ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Yılmaz, 31 Ağustos saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.
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