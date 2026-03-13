Cem Uzan’ın 68 milyar dolarlık iddiası Fransız mahkemesinden döndü: Türkiye haklı bulundu
Yıllardır Avrupa'da Türkiye aleyhine hukuk mücadelesi veren Cem Uzan'ın 68 milyar dolarlık tazminat talebi Fransız yargısından döndü. Mahkeme, Türkiye'deki yargı kararlarını geçerli sayarak Uzan'ın tüm hesaplarını dondurdu.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 13:16
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 13:17
Cem Uzan’ın Türkiye’deki şirket ve mal varlıklarına hukuksuz el konulduğu iddiasıyla açtığı 68 milyar dolarlık dava Fransız mahkemesince reddedildi. Mahkeme, “Türk mahkemeleri geçerlidir” hükmü verdi.
Cem Uzan’ın dev tazminat hayali sona erdi
Cem Uzan ve ailesi, 2021’de açtığı 68 milyar dolarlık tazminat davasında Paris Mahkemesi’nden olumsuz yanıt aldı. Uzanlar, Türkiye’deki mahkeme kararlarının hukuki değil “siyasi” olduğunu ileri sürüyordu. Ancak Fransız yargısı, Türk mahkemelerinin kararlarını geçerli kabul ederek Uzanların iddialarını reddetti.
MAHKEME “YETKİSİZLİK” DEDİ
Kararda, TMSF’nin bir kamu tüzel kişiliği olduğu vurgulandı ve Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerine müdahale yetkisinin bulunmadığı ifade edildi. Mahkeme, davayı “yetkisizlik” gerekçesiyle reddederken, Uzan ailesine toplam 100.000 Euro tazminat ödenmesine hükmetti.
Uzan ailesinin Türkiye’ye verdiği zarar 17,4 milyar dolara ulaştı
İmar Bankası’nda ikili kayıt tutulması sonucu oluşan yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kamu zararı, bugünün parasıyla 17,4 milyar dolara karşılık geliyor. Cem Uzan, İmar Bankası yolsuzluğuna ilişkin usulsüzlükler nedeniyle mahkûm edildi ve toplam 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası aldı.
ULUSLARARASI HEYET TÜRKİYE’Yİ HAKLI BULDU
Uzan ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle 23,5 milyar dolara ulaşan Libananco davasında uluslararası tahkim heyeti Türkiye lehine karar verdi.
Paris’teki mal varlıklarına el konuldu
Türk mahkemelerinin kararlarının Fransa’da da geçerli olduğuna hükmedilmesinin ardından:
TMSF, Cem Uzan’ın Paris’teki konutundaki özel kasasına el koydu.
Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına ihtiyati tedbir konuldu.
Uzan, artık Fransız bankalarından tek kuruş para çekemez hale geldi.
