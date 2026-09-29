SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Çanakkale'de feci kaza! Otobüs ile otomobil çarpıştı: Ölüler var

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:26
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 10:26
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Çanakkale'de feci kaza! Otobüs ile otomobil çarpıştı: Ölüler var

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobil, Troya Tüneli girişindeki kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametinde ilerleyen E.Ç. idaresindeki 34 TT 335 plakalı otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği otomobildeki 3 köpeğin de öldüğü belirlendi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver