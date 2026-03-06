Brent petrol hızla yükseldi: Küresel enerji piyasası gerildi
Brent petrol fiyatı Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı gelişmeleri sonrası hızla yükseldi. Küresel enerji piyasasında artan gerilimin fiyatlara etkisi yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 23:23
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 23:52
Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden savaşın 12. gününde enerji piyasalarında sert fiyat hareketleri yaşandı. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, Brent petrol fiyatlarında hızlı yükselişe neden oldu. Piyasalar gelişmelerin enerji arzı üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.
Petrol piyasalarında savaş kaynaklı arz endişeleri fiyatları yukarı taşıdı. Küresel enerji ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin, önümüzdeki günlerde enerji piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.
Brent petrol 93 dolar seviyesini gördü
Brent petrolün varil fiyatı önceki günü 85,41 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününde ise fiyatlar hızlı yükseliş gösterdi. Gün içinde Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 5,67 artışla 90,25 dolara kadar çıktı.
Piyasalarda artan gerilimle birlikte yükseliş akşam saatlerinde de devam etti. Brent petrolün varil fiyatı ilerleyen saatlerde 93,97 dolara kadar yükseldi. Bu seviye, 20 Nisan 2024’ten bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kaydedildi.
Hürmüz Boğazı küresel enerji ticaretinde kritik rol oynuyor
Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’si bu boğaz üzerinden gerçekleştiriliyor.
Boğazda yaşanan gelişmeler, uluslararası petrol piyasalarında arz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Enerji piyasaları, bölgede yaşanabilecek yeni gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisini yakından izliyor.
