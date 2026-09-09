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Borsada manipülasyon iddiasıyla 4 şüpheliye gözaltı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 09:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsada manipülasyon iddiasıyla 4 şüpheliye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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