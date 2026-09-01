Bolu Belediyesi'ne ''hayalet araç'' operasyonu! 7 ilde 22 şüpheliye gözaltı
Bolu Belediyesi'ne ''hayalet araç'' operasyonu! 7 ilde 22 şüpheliye gözaltı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çöp araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek 34 milyon liralık haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaparken, 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 10:01
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 10:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çalışmadığı günlerde hizmet vermiş gibi gösterildiği iddia edilen çöp toplama araçları üzerinden yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri belediye binasında da arama gerçekleştiriyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, belediyenin çöp toplama hizmetlerine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme getirdi.
Yapılan incelemelerde, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu şekilde yüklenici firmaya gerçekte hak edilmediği değerlendirilen ödemeler gerçekleştirildiği tespit edildi.
34 milyon liralık ödeme incelemeye alındı
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, söz konusu uygulama nedeniyle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldı.
Bu ödemelerin kamu zararı oluşturduğu değerlendirilirken, soruşturmanın kapsamı genişletildi.
7 ilde eş zamanlı operasyon
İncelemelerin ardından aralarında belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Hâlihazırda tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kararın ardından jandarma ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. Bolu merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belediye binasında da arama yapılıyor
Operasyon kapsamında jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasına da geldi.
Belediyede arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın, çöp toplama hizmetleri kapsamında yapılan ödemeler ve bu ödemelere esas gösterilen çalışma kayıtları üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi.
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Bolu Belediyesi'ne ''hayalet araç'' operasyonu! 7 ilde 22 şüpheliye gözaltı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çöp araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek 34 milyon liralık haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaparken, 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çalışmadığı günlerde hizmet vermiş gibi gösterildiği iddia edilen çöp toplama araçları üzerinden yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri belediye binasında da arama gerçekleştiriyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, belediyenin çöp toplama hizmetlerine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme getirdi.
Yapılan incelemelerde, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu şekilde yüklenici firmaya gerçekte hak edilmediği değerlendirilen ödemeler gerçekleştirildiği tespit edildi.
34 milyon liralık ödeme incelemeye alındı
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, söz konusu uygulama nedeniyle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldı.
Bu ödemelerin kamu zararı oluşturduğu değerlendirilirken, soruşturmanın kapsamı genişletildi.
7 ilde eş zamanlı operasyon
İncelemelerin ardından aralarında belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Hâlihazırda tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kararın ardından jandarma ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. Bolu merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belediye binasında da arama yapılıyor
Operasyon kapsamında jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasına da geldi.
Belediyede arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın, çöp toplama hizmetleri kapsamında yapılan ödemeler ve bu ödemelere esas gösterilen çalışma kayıtları üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi.
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