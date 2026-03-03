Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki tutuklama kararının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 08:20
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 09:01
İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."
Ne olmuştu?
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmış, işlemlerin ardından Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
