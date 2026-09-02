Belediyede 213 personelden 171'inin testi pozitif çıktı! Skandalın ardından başsavcılık işlem başlattı
Belediyede 213 personelden 171'inin testi pozitif çıktı! Skandalın ardından başsavcılık işlem başlattı
Ankara'da Keçiören Belediyesi'nde 213 belediye personeline yaptırılan uyuşturucu testinden 171'inin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sonuçların ardından işlem başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 15:53
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 15:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu testi yapıldığı ve bazı test sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki haber içerikleri üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapılmasını istedi.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ İLE İRTİBATA GEÇİLDİ
Başsavcılığın Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 27 Mart 2026 tarihli ve 2026/1908 sayılı yazısı ile ekindeki tutanağa yer verildi.
Söz konusu tutanak içeriğine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarına yönelik sosyal medya platformları ve dijital haber kanalları üzerinde araştırma yapıldı.
Araştırmalarda, Keçiören Belediyesi tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak belediye personelinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla bazı testlerin yaptırıldığı yönünde haber içeriklerinin bulunduğu belirtildi.
Haber içeriklerinde, testler sonucunda uyuşturucu testi pozitif çıkan personellerin bulunduğu ve bazı personellerin test vermeyi kabul etmeyerek istifa ettiği yönünde iddiaların yer aldığı aktarıldı.
Başsavcılık, konuyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılmasını istedi. Bu kapsamda habere konu olayla ilgili Keçiören Belediyesi ile gerekli yazışmaların yapılması talep edildi.
Yazıda ayrıca söz konusu testlerin nerede ve ne şekilde yaptırıldığının araştırılması ile test sonuçları pozitif çıkan personellerle ilgili gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi istendi.
İFADELERİ ALINACAK
Uyuşturucu madde kullandığı yönünde tespit edilen veya edilecek şahısların, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında ifadelerinin alınması ve her biri hakkında ayrı tahkikat evrakı düzenlenmesi talep edildi.
Yazıda, söz konusu kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçları kapsamında işlem yapılması istendi.
Ayrıca şahısların uyuşturucu kullanıp kullanmadığının ve kullandıkları uyuşturucunun nevinin tespit edilmesi amacıyla, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 75. maddesi gereğince kan, kıl ve idrar örneklerinin aldırılması hususunda talepte bulunulması istendi.
Başsavcılık, yapılacak tahkikat aşamasında gelişen durumlar hakkında ayrıca bilgi verilerek talimat alınmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
Keçiören Belediyesi'nde personelin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla gönüllülük esasına dayalı bazı testler yaptırıldığı yönündeki iddialar, sosyal medya platformları ve dijital haber kanallarında gündeme geldi. Haber içeriklerinde, testler sonucunda bazı personellerin sonuçlarının pozitif çıktığı, bazı personellerin ise test vermeyi kabul etmeyerek istifa ettiği öne sürüldü.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Uyuşturucu kullananla tabii ki işimiz olmaz, belediyede çalıştırmamız mümkün değil. Tedavisini olup, sağlığına kavuşup gelenin de başımızın üstünde yeri var." demişti.
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Belediyede 213 personelden 171'inin testi pozitif çıktı! Skandalın ardından başsavcılık işlem başlattı
Ankara'da Keçiören Belediyesi'nde 213 belediye personeline yaptırılan uyuşturucu testinden 171'inin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sonuçların ardından işlem başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu testi yapıldığı ve bazı test sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki haber içerikleri üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapılmasını istedi.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ İLE İRTİBATA GEÇİLDİ
Başsavcılığın Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 27 Mart 2026 tarihli ve 2026/1908 sayılı yazısı ile ekindeki tutanağa yer verildi.
Söz konusu tutanak içeriğine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarına yönelik sosyal medya platformları ve dijital haber kanalları üzerinde araştırma yapıldı.
Araştırmalarda, Keçiören Belediyesi tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak belediye personelinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla bazı testlerin yaptırıldığı yönünde haber içeriklerinin bulunduğu belirtildi.
Haber içeriklerinde, testler sonucunda uyuşturucu testi pozitif çıkan personellerin bulunduğu ve bazı personellerin test vermeyi kabul etmeyerek istifa ettiği yönünde iddiaların yer aldığı aktarıldı.
Başsavcılık, konuyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılmasını istedi. Bu kapsamda habere konu olayla ilgili Keçiören Belediyesi ile gerekli yazışmaların yapılması talep edildi.
Yazıda ayrıca söz konusu testlerin nerede ve ne şekilde yaptırıldığının araştırılması ile test sonuçları pozitif çıkan personellerle ilgili gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi istendi.
İFADELERİ ALINACAK
Uyuşturucu madde kullandığı yönünde tespit edilen veya edilecek şahısların, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında ifadelerinin alınması ve her biri hakkında ayrı tahkikat evrakı düzenlenmesi talep edildi.
Yazıda, söz konusu kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçları kapsamında işlem yapılması istendi.
Ayrıca şahısların uyuşturucu kullanıp kullanmadığının ve kullandıkları uyuşturucunun nevinin tespit edilmesi amacıyla, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 75. maddesi gereğince kan, kıl ve idrar örneklerinin aldırılması hususunda talepte bulunulması istendi.
Başsavcılık, yapılacak tahkikat aşamasında gelişen durumlar hakkında ayrıca bilgi verilerek talimat alınmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
Keçiören Belediyesi'nde personelin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi amacıyla gönüllülük esasına dayalı bazı testler yaptırıldığı yönündeki iddialar, sosyal medya platformları ve dijital haber kanallarında gündeme geldi. Haber içeriklerinde, testler sonucunda bazı personellerin sonuçlarının pozitif çıktığı, bazı personellerin ise test vermeyi kabul etmeyerek istifa ettiği öne sürüldü.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Uyuşturucu kullananla tabii ki işimiz olmaz, belediyede çalıştırmamız mümkün değil. Tedavisini olup, sağlığına kavuşup gelenin de başımızın üstünde yeri var." demişti.
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