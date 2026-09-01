Bakan Bolat tarımda çift haneli büyüme beklentisini açıkladı
Bakan Bolat tarımda çift haneli büyüme beklentisini açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım sektörünün 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 13,3 büyüdüğünü belirterek, yıl sonunda yüzde 10'un üzerinde çift haneli büyüme beklediklerini söyledi. Tekirdağ'daki fuar açılışında açıklamalarda bulunan Bolat'ın paylaştığı büyüme verileri ve yıl sonuna ilişkin beklenti, tarım sektörünün 2026 performansını gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 21:59
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 22:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tekirdağ'daki temaslarına Valilik ziyaretiyle başlayan Bolat, Vali Recep Soytürk'ten kentte yürütülen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında bilgi aldı. Bolat daha sonra beyaz eşya sektörü temsilcileriyle görüşerek sektörün talep ve beklentilerini dinledi.
Ticaret Bakanı Bolat, temaslarının ardından sahil dolgu alanında düzenlenen Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında tarımsal üretim ve Türkiye'nin sektördeki konumuna ilişkin verileri paylaştı.
Tarımda ikinci çeyrek büyümesi yüzde 13,3 oldu
Bolat, tarım sektörünün 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 13,3 büyüdüğünü söyledi. Yılın başından itibaren etkili olan kar ve yağışların yeraltı suları ile tarımsal sulama, içme suyu ve hidroelektrik santrali barajlarının su seviyelerine olumlu yansıdığını ifade etti.
Söz konusu koşulların tarımsal üretimde artış meydana getirdiğini belirten Bolat, 2026 sonunda tarım sektöründe yüzde 10'un üzerinde çift haneli büyüme beklediklerini kaydetti. Yılın kalan döneminde açıklanacak tarımsal üretim ve büyüme verileri, sektörün yıllık performansının izlenmesinde öne çıkacak.
Tarımsal üretimin büyüklüğü 83 milyar dolar
Türkiye'nin sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde dünyada ilk 10 içinde bulunduğunu ifade eden Bolat, Türkiye'nin tarımsal üretiminin 83 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bolat, söz konusu üretimin 2002'de 23 milyar dolar olduğunu belirtti.
Türkiye'nin dünyanın 7'nci büyük tarımsal üreticisi olduğunu ifade eden Bolat, ülkenin tarımda kendi kendine yeterlilik açısından da dünyadaki ilk 10 ülke arasında bulunduğunu söyledi. Tarım ürünlerinin özellikle Avrupa pazarında talep gördüğünü kaydetti.
Tarım makinelerinde küresel konuma dikkat çekti
Bolat, tarımın bağlantılı sektörlerindeki üretim kapasitesine de değindi. Türkiye'nin mekanizasyonda dünyada 4'üncü sırada olduğunu belirten Bolat, tarım makineleri ve çeşitli tarım ürünlerinde küresel ölçekte üst sıralarda yer alındığını ifade etti.
Programda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da konuşma yaptı. Açılışa Edirne Valisi Yunus Sezer ile AK Parti ve CHP'nin Tekirdağ milletvekilleri katıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Bolat tarımda çift haneli büyüme beklentisini açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım sektörünün 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 13,3 büyüdüğünü belirterek, yıl sonunda yüzde 10'un üzerinde çift haneli büyüme beklediklerini söyledi. Tekirdağ'daki fuar açılışında açıklamalarda bulunan Bolat'ın paylaştığı büyüme verileri ve yıl sonuna ilişkin beklenti, tarım sektörünün 2026 performansını gündeme taşıdı.
Tekirdağ'daki temaslarına Valilik ziyaretiyle başlayan Bolat, Vali Recep Soytürk'ten kentte yürütülen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında bilgi aldı. Bolat daha sonra beyaz eşya sektörü temsilcileriyle görüşerek sektörün talep ve beklentilerini dinledi.
Ticaret Bakanı Bolat, temaslarının ardından sahil dolgu alanında düzenlenen Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında tarımsal üretim ve Türkiye'nin sektördeki konumuna ilişkin verileri paylaştı.
Tarımda ikinci çeyrek büyümesi yüzde 13,3 oldu
Bolat, tarım sektörünün 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 13,3 büyüdüğünü söyledi. Yılın başından itibaren etkili olan kar ve yağışların yeraltı suları ile tarımsal sulama, içme suyu ve hidroelektrik santrali barajlarının su seviyelerine olumlu yansıdığını ifade etti.
Söz konusu koşulların tarımsal üretimde artış meydana getirdiğini belirten Bolat, 2026 sonunda tarım sektöründe yüzde 10'un üzerinde çift haneli büyüme beklediklerini kaydetti. Yılın kalan döneminde açıklanacak tarımsal üretim ve büyüme verileri, sektörün yıllık performansının izlenmesinde öne çıkacak.
Tarımsal üretimin büyüklüğü 83 milyar dolar
Türkiye'nin sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde dünyada ilk 10 içinde bulunduğunu ifade eden Bolat, Türkiye'nin tarımsal üretiminin 83 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bolat, söz konusu üretimin 2002'de 23 milyar dolar olduğunu belirtti.
Türkiye'nin dünyanın 7'nci büyük tarımsal üreticisi olduğunu ifade eden Bolat, ülkenin tarımda kendi kendine yeterlilik açısından da dünyadaki ilk 10 ülke arasında bulunduğunu söyledi. Tarım ürünlerinin özellikle Avrupa pazarında talep gördüğünü kaydetti.
Tarım makinelerinde küresel konuma dikkat çekti
Bolat, tarımın bağlantılı sektörlerindeki üretim kapasitesine de değindi. Türkiye'nin mekanizasyonda dünyada 4'üncü sırada olduğunu belirten Bolat, tarım makineleri ve çeşitli tarım ürünlerinde küresel ölçekte üst sıralarda yer alındığını ifade etti.
Programda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da konuşma yaptı. Açılışa Edirne Valisi Yunus Sezer ile AK Parti ve CHP'nin Tekirdağ milletvekilleri katıldı.
Çok Okunanlar