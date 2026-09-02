Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Geri adım yok
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Geri adım yok
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Eylül 2026 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri dönüş olmayacağını bildirdi. Bahçeli, Amedspor ve dini inançlar üzerine yayımlanan bazı araştırmaların toplumsal barış ortamına zarar verdiğini savunurken, kamuoyu araştırmalarına yönelik yasal düzenleme çağrısı yaptı. Sürecin bundan sonraki aşamasında toplumsal bütünleşme, provokasyonların önlenmesi ve ilgili düzenlemelerin uygulanması gündemde olacak.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 19:06
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 19:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, Kürt Çalışmaları Merkezi ile Rawest Araştırma işbirliğinde ve Friedrich-Ebert-Stiftung desteğiyle yürütüldüğü belirtilen “Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması”na tepki gösterdi. Çalışmanın 28 Ağustos 2026'da açıklandığını belirten Bahçeli, futbol ile kimlik arasındaki ilişkinin ele alınma biçimini eleştirdi.
Dini inançlara ilişkin başka bir kamuoyu araştırmasını da değerlendiren Bahçeli, söz konusu çalışmanın Türk toplumunun inanç ve değerlerini gerçeğinden farklı gösterdiğini ileri sürdü. Bu tür araştırmaların amaçlarının ve yöntemlerinin incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Terörsüz Türkiye için geri dönüş mesajı
Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefini kardeşlik, barış ve refah açısından değerlendirdi. Sürecin milli dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini amaçladığını belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’den geriye dönüş olmayacaktır” ifadesini kullandı.
Terörün tamamen tasfiye edilmesinin güvenlik, ekonomik istikrar ve bölgesel ticaret açısından önem taşıdığını söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin terör meselesini milli birlik ve siyasi istikrar içerisinde çözüme kavuşturmasının temel hedef olduğunu kaydetti.
Amedspor için birlik ve kardeşlik vurgusu
Bahçeli, sporun kimlik siyaseti ve ayrıştırıcı söylemlerin aracı haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Spor kulüpleri ile organizasyonlarının toplumsal barışı destekleyen bir zeminde faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etti.
Amedspor'un 2026'da Süper Lig'e yükselmesini daha önce memnuniyetle karşıladığını hatırlatan Bahçeli, kulübü “Türkiye'nin bir futbol kulübü” olarak nitelendirdi. Tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi ve kulüp yöneticilerinin bu konuda tedbir alması çağrısında bulundu.
Kamuoyu araştırmaları için düzenleme çağrısı
Bahçeli, kamuoyu araştırma kuruluşları ile araştırmacıların nitelik ve yeterliliklerine ilişkin standartların belirlenmesini istedi. Bilimsellikten ve gerçeklikten uzak olduğu değerlendirilen çalışmaların denetlenebilmesi için hukuki altyapı oluşturulması gerektiğini savundu.
Yanıltıcı bilgilerin yönlendirme veya etkileme amacıyla kamuoyuna sunulması halinde cezai yaptırım uygulanmasını öngören bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirten Bahçeli, MHP'nin daha önce de benzer bir düzenlemeyi gündeme getirdiğini aktardı.
Provokasyonlara karşı tedbir çağrısı
Bahçeli, toplumsal gerginlik ve kutuplaşmaya neden olabilecek girişimlerden kaçınılmasını istedi. Terörün yalnızca güvenlik alanından değil, siyasi ve toplumsal gündemden de tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Milli birlik, demokrasi, hukuk devleti, refah ve güven ortamının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir devlet politikası olduğunu söyledi. Bahçeli, açıklamasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı.
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Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Geri adım yok
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Eylül 2026 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri dönüş olmayacağını bildirdi. Bahçeli, Amedspor ve dini inançlar üzerine yayımlanan bazı araştırmaların toplumsal barış ortamına zarar verdiğini savunurken, kamuoyu araştırmalarına yönelik yasal düzenleme çağrısı yaptı. Sürecin bundan sonraki aşamasında toplumsal bütünleşme, provokasyonların önlenmesi ve ilgili düzenlemelerin uygulanması gündemde olacak.
Bahçeli, Kürt Çalışmaları Merkezi ile Rawest Araştırma işbirliğinde ve Friedrich-Ebert-Stiftung desteğiyle yürütüldüğü belirtilen “Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması”na tepki gösterdi. Çalışmanın 28 Ağustos 2026'da açıklandığını belirten Bahçeli, futbol ile kimlik arasındaki ilişkinin ele alınma biçimini eleştirdi.
Dini inançlara ilişkin başka bir kamuoyu araştırmasını da değerlendiren Bahçeli, söz konusu çalışmanın Türk toplumunun inanç ve değerlerini gerçeğinden farklı gösterdiğini ileri sürdü. Bu tür araştırmaların amaçlarının ve yöntemlerinin incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Terörsüz Türkiye için geri dönüş mesajı
Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefini kardeşlik, barış ve refah açısından değerlendirdi. Sürecin milli dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini amaçladığını belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’den geriye dönüş olmayacaktır” ifadesini kullandı.
Terörün tamamen tasfiye edilmesinin güvenlik, ekonomik istikrar ve bölgesel ticaret açısından önem taşıdığını söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin terör meselesini milli birlik ve siyasi istikrar içerisinde çözüme kavuşturmasının temel hedef olduğunu kaydetti.
Amedspor için birlik ve kardeşlik vurgusu
Bahçeli, sporun kimlik siyaseti ve ayrıştırıcı söylemlerin aracı haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Spor kulüpleri ile organizasyonlarının toplumsal barışı destekleyen bir zeminde faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etti.
Amedspor'un 2026'da Süper Lig'e yükselmesini daha önce memnuniyetle karşıladığını hatırlatan Bahçeli, kulübü “Türkiye'nin bir futbol kulübü” olarak nitelendirdi. Tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi ve kulüp yöneticilerinin bu konuda tedbir alması çağrısında bulundu.
Kamuoyu araştırmaları için düzenleme çağrısı
Bahçeli, kamuoyu araştırma kuruluşları ile araştırmacıların nitelik ve yeterliliklerine ilişkin standartların belirlenmesini istedi. Bilimsellikten ve gerçeklikten uzak olduğu değerlendirilen çalışmaların denetlenebilmesi için hukuki altyapı oluşturulması gerektiğini savundu.
Yanıltıcı bilgilerin yönlendirme veya etkileme amacıyla kamuoyuna sunulması halinde cezai yaptırım uygulanmasını öngören bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirten Bahçeli, MHP'nin daha önce de benzer bir düzenlemeyi gündeme getirdiğini aktardı.
Provokasyonlara karşı tedbir çağrısı
Bahçeli, toplumsal gerginlik ve kutuplaşmaya neden olabilecek girişimlerden kaçınılmasını istedi. Terörün yalnızca güvenlik alanından değil, siyasi ve toplumsal gündemden de tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Milli birlik, demokrasi, hukuk devleti, refah ve güven ortamının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir devlet politikası olduğunu söyledi. Bahçeli, açıklamasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı.
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