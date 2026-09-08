Bahçeli’den İzmir’in kurtuluşunun 104. yılı mesajı
Bahçeli’den İzmir’in kurtuluşunun 104. yılı mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in 9 Eylül 1922’de kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı yazıda Millî Mücadele’nin tarihsel önemine değindi. Bahçeli, 9 Eylül’ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurgularken, yıl dönümü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri andı.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 18:56
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 18:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, 9 Eylül 1922’yi işgalin sona erdiği ve Türk ordusunun İzmir’e ulaştığı bir zafer günü olarak nitelendirdi. Mesajında 15 Mayıs 1919’da başlayan işgal sürecinden Büyük Taarruz’a uzanan döneme ilişkin değerlendirmelere yer verdi.
Büyük Taarruz ve 9 Eylül vurgusu
Bahçeli, Hasan Tahsin’in şahsında sembolleşen direnişin efelerin mücadelesi ve Kuvayi Milliye’nin faaliyetleriyle Anadolu’ya yayıldığını belirtti. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında gerçekleştirilen Büyük Taarruz ile bağımsızlık mücadelesinin belirleyici aşamalarından birine dönüştüğünü ifade etti.
26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz ile 30 Ağustos Zaferi’ne değinen Bahçeli, Türk süvarilerinin 9 Eylül’de İzmir’e girişini hatırlattı. Yüzbaşı Şerafettin Bey’in Hükûmet Konağı’na Türk bayrağını çekmesini de işgalin sona erişini simgeleyen gelişmeler arasında gösterdi.
Bahçeli’den emperyalizm açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 9 Eylül’ün yalnızca İzmir açısından değil, Millî Mücadele ve bağımsızlık tarihi açısından taşıdığı anlama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli, “9 Eylül; Anadolu’nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkûm edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk’ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur” ifadelerini kullandı.
İstiklalin korunmasına dikkat çekti
Bahçeli, mesajında bağımsızlığın hangi şartlar altında kazanıldığının unutulmaması gerektiğini belirtti. Türk bayrağı ve vatanın bağımsızlığı üzerinden Millî Mücadele’de verilen mücadeleye işaret etti.
İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, tarihsel hafızanın korunması ve Millî Mücadele döneminin gelecek kuşaklara aktarılması konusu da öne çıktı. 9 Eylül’ün yıl dönümü, İzmir’de ve ülke genelindeki anma ve kutlama programlarıyla yeniden gündeme gelecek.
İzmir ilelebet Türk yurdu olsun
Bahçeli, İzmir’in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Millî Mücadele’nin kahramanlarını, şehitleri ve gazileri andı.
Mesajını “9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun” sözleriyle tamamladı.
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Bahçeli’den İzmir’in kurtuluşunun 104. yılı mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in 9 Eylül 1922’de kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı yazıda Millî Mücadele’nin tarihsel önemine değindi. Bahçeli, 9 Eylül’ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurgularken, yıl dönümü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri andı.
Bahçeli, 9 Eylül 1922’yi işgalin sona erdiği ve Türk ordusunun İzmir’e ulaştığı bir zafer günü olarak nitelendirdi. Mesajında 15 Mayıs 1919’da başlayan işgal sürecinden Büyük Taarruz’a uzanan döneme ilişkin değerlendirmelere yer verdi.
Büyük Taarruz ve 9 Eylül vurgusu
Bahçeli, Hasan Tahsin’in şahsında sembolleşen direnişin efelerin mücadelesi ve Kuvayi Milliye’nin faaliyetleriyle Anadolu’ya yayıldığını belirtti. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında gerçekleştirilen Büyük Taarruz ile bağımsızlık mücadelesinin belirleyici aşamalarından birine dönüştüğünü ifade etti.
26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz ile 30 Ağustos Zaferi’ne değinen Bahçeli, Türk süvarilerinin 9 Eylül’de İzmir’e girişini hatırlattı. Yüzbaşı Şerafettin Bey’in Hükûmet Konağı’na Türk bayrağını çekmesini de işgalin sona erişini simgeleyen gelişmeler arasında gösterdi.
Bahçeli’den emperyalizm açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 9 Eylül’ün yalnızca İzmir açısından değil, Millî Mücadele ve bağımsızlık tarihi açısından taşıdığı anlama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli, “9 Eylül; Anadolu’nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkûm edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk’ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur” ifadelerini kullandı.
İstiklalin korunmasına dikkat çekti
Bahçeli, mesajında bağımsızlığın hangi şartlar altında kazanıldığının unutulmaması gerektiğini belirtti. Türk bayrağı ve vatanın bağımsızlığı üzerinden Millî Mücadele’de verilen mücadeleye işaret etti.
İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, tarihsel hafızanın korunması ve Millî Mücadele döneminin gelecek kuşaklara aktarılması konusu da öne çıktı. 9 Eylül’ün yıl dönümü, İzmir’de ve ülke genelindeki anma ve kutlama programlarıyla yeniden gündeme gelecek.
İzmir ilelebet Türk yurdu olsun
Bahçeli, İzmir’in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Millî Mücadele’nin kahramanlarını, şehitleri ve gazileri andı.
Mesajını “9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun” sözleriyle tamamladı.
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