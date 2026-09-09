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Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkeme kararını verdi

İstanbul Küçükçekmece’de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Sanık eski polis memuru Cemil Koç, “canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte davada Koç hakkında uygulanacak ceza kesinleşme sürecine taşındı.

Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 21:26
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 21:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkeme kararını verdi

Mahkeme, Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederken cezada indirim uygulamadı. Karar, Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen yargılama kapsamında verildi.

Tokyaz’ın cesedi, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarına bırakılmış bir bavulun içerisinde bulunmuştu. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında eski polis memuru Cemil Koç gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Ayşe Tokyaz 2025 yılında ölü bulundu

Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz, 2025 yılında kardeşinden haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi. Başlatılan araştırmaların ardından 22 yaşındaki Tokyaz’ın cesedi Eyüpsultan’da yol kenarında bir bavul içerisinde bulundu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Ayşe Tokyaz’ın sevgilisi olduğu belirtilen Cemil Koç hakkında işlem yapıldı. Koç’un da aralarında bulunduğu toplam 11 kişi hakkında dava açıldı.

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