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Atlas davasında karar açıklandı

İstanbul Güngören'de bir kafede çıkan tartışmada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 14 yaşındaki sanık E.Ç 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 14:18
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 15:06
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Atlas davasında karar açıklandı

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanık E.Ç. hakkında 18 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti.

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